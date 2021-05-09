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母親節做工行善團分三路修繕 黃偉哲送康乃馨致意

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市勞工局做工行善團修繕志工母親節持續行善，勞工局長王鑫基（右一）親上場漆油漆。圖／台南市政府勞工局提供
台南市勞工局做工行善團修繕志工母親節持續行善，勞工局長王鑫基（右一）親上場漆油漆。圖／台南市政府勞工局提供

今天是母親節， 台南市勞工局做工行善團修繕志工，兵分三路前往官田、西港、安平區為弱勢家庭修屋，其中安平區顏阿伯房屋修繕今日完工，市長黃偉哲感謝志工母親節仍辛苦進行修繕，今特別準備康乃馨，由勞工局長王鑫基送給修繕志工。

安平區顏阿伯多年前祖厝遭祝融毀損，長期都睡在籐椅上令人不捨，黃偉哲獲知後，請做工行善團連結二手家具助弱勢機制，致贈床鋪、桌子、椅子、衣櫥、電視櫃等家具，讓顏阿伯有一張舒適的床可好好休息睡覺，今由油漆志工進行牆壁油漆粉刷美化後完工，王鑫基到場也跟志工一起刷油漆，市議員盧崑福也來現場關懷。

官田區59歲單身洪先生，平時從事清潔工，收入有限。住家老屋屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損，日前由水志工將舊天花板、石棉瓦、隔間拆除，金屬志工將屋頂、外牆，鐵板，電氣志工也對電氣電線配置施工更換，今由泥水志工再次進場進行牆壁泥水粉刷施工。

西港區陳家3月中旬房屋遭受火災嚴重損毀，一家人晚上都打地鋪睡覺。勞工局做工行善團獲報後即刻啟動修繕，日前已陸續完成屋頂鋼板搭建和鋁門窗安裝，今由泥水志工再次進行臥室、廚房、牆壁、地面水泥粉刷施工。

勞工局做工行善團修繕志工收到市長黃偉哲準備的康乃馨，感謝長期付出。圖／台南市政府勞工局提供
勞工局做工行善團修繕志工收到市長黃偉哲準備的康乃馨，感謝長期付出。圖／台南市政府勞工局提供

黃偉哲 母親節

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