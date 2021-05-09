聽新聞
test
0:00 / 0:00
母親節做工行善團分三路修繕 黃偉哲送康乃馨致意
今天是母親節， 台南市勞工局做工行善團修繕志工，兵分三路前往官田、西港、安平區為弱勢家庭修屋，其中安平區顏阿伯房屋修繕今日完工，市長黃偉哲感謝志工母親節仍辛苦進行修繕，今特別準備康乃馨，由勞工局長王鑫基送給修繕志工。
安平區顏阿伯多年前祖厝遭祝融毀損，長期都睡在籐椅上令人不捨，黃偉哲獲知後，請做工行善團連結二手家具助弱勢機制，致贈床鋪、桌子、椅子、衣櫥、電視櫃等家具，讓顏阿伯有一張舒適的床可好好休息睡覺，今由油漆志工進行牆壁油漆粉刷美化後完工，王鑫基到場也跟志工一起刷油漆，市議員盧崑福也來現場關懷。
官田區59歲單身洪先生，平時從事清潔工，收入有限。住家老屋屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損，日前由水志工將舊天花板、石棉瓦、隔間拆除，金屬志工將屋頂、外牆，鐵板，電氣志工也對電氣電線配置施工更換，今由泥水志工再次進場進行牆壁泥水粉刷施工。
西港區陳家3月中旬房屋遭受火災嚴重損毀，一家人晚上都打地鋪睡覺。勞工局做工行善團獲報後即刻啟動修繕，日前已陸續完成屋頂鋼板搭建和鋁門窗安裝，今由泥水志工再次進行臥室、廚房、牆壁、地面水泥粉刷施工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言