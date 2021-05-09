母親節做工行善團分三路修繕 黃偉哲送康乃馨致意

今天是母親節， 台南市勞工局做工行善團修繕志工，兵分三路前往官田、西港、安平區為弱勢家庭修屋，其中安平區顏阿伯房屋修繕今日完工，市長黃偉哲感謝志工母親節仍辛苦進行修繕，今特別準備康乃馨，由勞工局長王鑫基送給修繕志工。

安平區顏阿伯多年前祖厝遭祝融毀損，長期都睡在籐椅上令人不捨，黃偉哲獲知後，請做工行善團連結二手家具助弱勢機制，致贈床鋪、桌子、椅子、衣櫥、電視櫃等家具，讓顏阿伯有一張舒適的床可好好休息睡覺，今由油漆志工進行牆壁油漆粉刷美化後完工，王鑫基到場也跟志工一起刷油漆，市議員盧崑福也來現場關懷。

官田區59歲單身洪先生，平時從事清潔工，收入有限。住家老屋屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損，日前由水志工將舊天花板、石棉瓦、隔間拆除，金屬志工將屋頂、外牆，鐵板，電氣志工也對電氣電線配置施工更換，今由泥水志工再次進場進行牆壁泥水粉刷施工。