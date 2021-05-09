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嘉市87棵行道樹2度移植「像亂葬崗」 議員曝死一半現況

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市民權東路87棵行道樹二度移植到水資源中心後方，卻有一半死亡。圖／市議員蔡文旭提供
嘉市民權東路87棵行道樹二度移植到水資源中心後方，卻有一半死亡。圖／市議員蔡文旭提供

嘉義市政府3年前為拓寬民權東路人行道，配合移植南北兩側共154棵行道樹，之後樹卻大量死亡，市府去年將剩下87棵全移水資源中心後方空地；不料市議員蔡文旭追蹤發現，約5成至本月仍沒發芽長新葉，痛批像在移電線桿、「有如亂葬崗」。工務處表示，因2次移植存活率較低。

工務處長郭拱源指出，當時移植154棵行道樹，包括台東漆、雞蛋花、美人樹，前市長涂醒哲廢嘉義公園旁民權東路北側人行道、加寬南側，將兩側行道樹都移動；郭說，去年陸陸續續發現67棵死亡，編349萬將剩下87棵老樹樹再移走。

郭拱源說，本來就知道2次移植的存活率較低，委請包商施作時，要求新種的要「保活」、移植的則無，但有先修枝等，依相關專業步驟。

蔡文旭前天質詢指出，去年與議員蔡永泉、戴寧去水資源中心會勘，許多老樹明顯死掉，直到本月已過「立夏」，竟還有43棵沒發芽、長葉，死亡率約50%，現場像「亂葬崗」；蔡強調，當初就有接獲投訴，市府遷移方式粗魯，沒考慮季節、未斷根。

市長黃敏惠答覆對樹木相當關心，或許委託移植的過程有不足的地方，會改進。郭拱源說，去年底到今年4月都有同仁察看回報，已有2棵雞蛋花長葉，若確定死亡的樹將處理掉。

嘉市議員蔡文旭質疑市府沒用心照料行道樹。圖／市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭質疑市府沒用心照料行道樹。圖／市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭指出二度移植到水資源中心的行道樹，已過立夏卻有5成未發芽長葉。圖／市議員蔡文旭提供
嘉市議員蔡文旭指出二度移植到水資源中心的行道樹，已過立夏卻有5成未發芽長葉。圖／市議員蔡文旭提供

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