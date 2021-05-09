影／台中婚宴陳柏惟驚見「一桌都是大咖！」網友全跪了

立委陳柏惟團隊昨天在臉書「中二小喇叭」貼文「本日跑行程逐桌敬桌遇到一桌整桌都是大咖的」，陳柏惟在留言貼文「恭請嘉賓用餐休息」，並PO一張婚宴「神祕嘉賓桌」賓客為十尊神像圍「坐」的照片，引起網友熱議，「唯一需要跪著敬酒的」、「『神』秘嘉賓欸」。

陳柏惟今天加碼說明，他昨天參加一場婚禮，認識新郎與家屬是在平時在地方走動時認識，新郎為地方宮廟的青年團團長，但沒想到新郎還準備一個「神祕嘉賓桌」，跑到很多宮廟去請神明來參加婚禮。

陳柏惟認為，「神祕嘉賓桌」可以說比主桌，還有長官桌還要大，他之前曾在網路上看過，第一次在現場看到，他和團隊成員當下也是把酒杯放下，雙手合十，誠心祈禱婚禮順利圓滿，在場賓客身體健康、萬事如意，庇佑台灣土地與人民。

網友看完照片，紛紛驚呼「神明一桌真的大咖很特別不容易」、「這要跪著敬茶了」、「應該是神明嘉賓桌」、「真的是『神』秘嘉賓欸」、「一整桌都是大咖，不知如何上菜」、「這個要跪下來每個喝到允筊為止」。