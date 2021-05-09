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二百餘年首辦武陣大會師 西港刈香98歲老師傅秀劈腿
有「台灣第一香」美譽的台南西港刈香，上午舉辦武陣大會師，為香科醮典暖身，也是傳承200多年來首度辦理，98歲武術老師傅身手矯健，俐落劈腿露一手，成為全場焦點。
3年1科西港香，今年為第80次香科年，各項作業緊鑼密鼓進行中，領銜的西港慶安宮上午在西港國小首次舉辦西港辛丑香科武陣大會師，有參與香科的17陣頭出席，
有1陣白鶴陣、7陣金獅陣及9陣宋江陣，其中5個更已被台南市政府登錄為無形文化資產，彼此聚集在一起表演自家陣頭特色，可說相當難得。
其中，98歲的何國昭為七股樹仔腳寶安宮白鶴陣總教練，得過薪傳獎，從小開始練宋江，24歲參與西港香至今已長達74年，也教過女子宋江陣，上午也帶領七股樹仔腳寶安宮白鶴陣在烈日下操練，包括出拳、翻滾、劈腿等武術動作一次到位，身手不輸年輕人，現場掌聲不歇，讓與會鄉親大開眼界。
台南市長黃偉哲、文化部次長李連權、立委郭國文、陳亭妃、市議會議長郭信良及身兼西港慶安宮總幹事的市議員方一峰等人與會，感受熱鬧的文武陣頭儀式演出，並親切與各式陣頭鼓舞與合影留念。
黃偉哲表示，參與的陣頭在烈日高氣溫下仍堅持展現武陣的精髓，著實令人感佩，也代表著台南子弟對傳統藝術文化的熱愛與虔誠信仰。文化需靠每一代人的傳承與發揚，才能夠以如此的風貌呈現在大家面前，讓眾人得以近距離的感受到在地文化的風采，台南市政府會協助注入更多年輕的能量與推廣，讓珍貴資源能一代接著一代流傳下去。
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