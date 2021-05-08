孩子是母親的心頭肉 林內鄉創意表揚送多肉植物
雲林縣林內鄉公所母親節創意多，今天以「妳是我的心頭肉」為主題，把時下正夯的多肉植物搬上檯面，由林內鄉采邑綠工坊教導模範母親家庭製作多肉植物，透過子女的雙手，表達對母親的愛意，也意味每位子女都是母親心頭肉。
各村模範母親的子女今天在表揚大會現場，製作一盆多肉植物，把最美的多肉送給母親，蘊含著感謝媽媽的養育之恩，鄉長張維崢也和來賓一同親手製作多肉花盆送給模範母親。
張維崢說，媽媽對家庭的付出，藉由一盆多肉植物，獻上對媽咪最深的愛意及祝福，大家都是媽媽捧在手心呵護著長大，希望為人子女要及時行孝，他帶領大家大聲對偉大母親說出「媽媽您是我的心頭肉！永遠愛你！」。
今天接受表揚的模範母親，林中村黃陳秀月、九芎蔡廖蜜、湖本陳譁如、重興吳林美蓉、林南李蔡春有、坪頂蘇廖美都、林北林喬瑾、林茂陳足、烏麻張鄭滿 、烏塗吳陳秀蓮。
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