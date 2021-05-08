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雲縣台西公所霸氣送金項鍊 北港開闢親子樂園同歡

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影

雲林縣各鄉鎮慶祝母親節，方式各有不同。北港鎮公所開闢一處遊樂園，讓媽媽和孩子共遊同歡。台西鄉公所則霸氣送給模範母親金項鍊，金光閃閃祝母親像黃金般幸福。

北港鎮公所今在才剛完工啟用的北港運動親子公園舉辦「馨動遊樂園」馨動時光．大聲說愛等親子趣味活動歡慶母親節，這場別開生面的戶外慶祝活動，有小朋友喜歡的魔幻泡泡秀、魔術秀、小丑氣球秀外，更邀請漫威英雄和超人氣波波星球和孩子共遊，讓媽媽和孩子一起提前歡慶母親節。

除表演及美食，也打造「母子同心」、「母親的手」、「愛的默契」、「填滿我的愛」、「心心相印」馨動關卡，小朋友和家長合力跨越障礙、畫出媽媽輪廓，同時要和媽媽通過默契考驗才算闖關成功，成功者可參加扭蛋獲取感恩代幣兌換禮品，大家透過遊戲和媽媽創造不同的回憶。

馨動遊樂園有氣墊城堡區、打靶遊樂區、棉花糖王國等多項遊樂設施，只要擁有感恩代幣即可免費暢玩。北港鎮長蕭永義表示，平常子女因工作繁忙或害羞，不常表達對母親的愛意，此次活動就是要讓小朋友能勇敢大聲說愛，向父母表達愛意和感謝。

台西鄉公所今天也表揚模範母親、孝悌楷模，公所霸氣送給每位模範母親1條金項鍊，鄉長林芬瑩表示，母愛無私就像真金不怕火煉，希望給媽媽最好的祝福。鄉長林芬瑩一一為媽媽戴上魚造型的金項鍊，受獎媽媽盛裝出席領獎並接受祝福，林鄉長也同時宣布新建的鄉公所大樓將於本月14日啟用，提供更優質舒適的洽公環境。

林芬瑩說，台西鄉公所財政困窘，仍努力克服困難打造純金項鍊，表達最高祝賀與敬意，期讓模範母親擁有一個難忘母親節。

北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
台西鄉長林芬瑩為模範母親戴上金項鍊。記者蔡維斌／攝影
台西鄉長林芬瑩為模範母親戴上金項鍊。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所把運動公園闢為親子樂園，讓母親和孩子一起親子共遊，歡度母親節。記者蔡維斌／攝影

北港 模範母親

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