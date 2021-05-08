影／練揑坯壺辦展 她強調培養興趣為老年生活準備
從事科技業的王正琴，10年前照顧退休生病父親，發現父親辛苦工作一輩子，退休後失去工作重心、沒有生活興趣，意識到長期忙於工作的自己，其實也跟父親一樣。於是，她開始跟嘉義捏陶藝術家林春輝學習捏陶、創作，透過捏陶沉靜心靈，享受創作樂趣。
嘉義市捏坯壺學會「犇壺-2021手揑壺創作展」即日起至5月28日，在嘉義九華山地藏庵菩堤樓1樓展覽，巿長黃敏惠今日應邀到場參加開幕茶席，也邀請巿民趁母親節周末，帶媽媽欣賞30位作家創作的120件作品，做為與生命對話的母親節禮物。
「年輕就要培養興趣。」參展創作者王正琴長期從事科技業，生活重心除了工作還是工作，10年前照顧退休生病父親，才發現父親一輩子工作，退休後失去生活重心，老的更快，她驚覺自己好像也是如此，決定培養一興趣，為老年生活做準備！
王正琴說，為學習捏陶進入社區大學，透過林春輝老師耐心指導，強調每件作品都應該用心、用生命去體會，為了創作，她也曾上山去看古木生長，學習如何將自然之美融入創作中，她也透過每次捏陶課程，沉靜心靈、享受創作樂趣。
嘉義市捏坯壺學會榮譽理事長林春輝表示，這次展出揑坯壺作品，不依靠電動轉盤輔助，完全用手指慢慢揑坯成型，每一件作品背，都是創作者用心感受、生命觸動，獨一無二的揑坯壺創作。
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