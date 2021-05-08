醫師帶失智老母親組失智病友大家庭 做花歡度母親節

明天母親節，嘉義縣老人比例全國居冠，失智長輩不斷增加，大林慈濟醫院昨天上午在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會，這個失智病友大家庭，是由73歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍醫師，帶著90多歲罹失智症老母親，與病友們共同組成，定期聚會，相互勉勵打氣，共融分享生活甘苦。

他們邀請新港大潭共樂社區服務據點的失智長輩同樂，曹汶龍說，大多數失智者都在家，由家人及外籍看護照顧，戶外辦病友會，比較不受疫情影響，透過病友會了解照顧狀況。在這處三合院前大龍眼樹下，10幾名長輩在家屬、看護陪伴下，動手製作永生花桌花，彷彿早年農閒在村口廟口大樹下聚會，充滿古早味。

失智症中心溪口互助家庭，平常有12個失智家庭共聚，在三合院家人開車帶著失智長輩一起來，家屬做飯、彼此說笑。長輩坐大樹下平台聊天、玩遊戲、打瞌睡，平實而溫馨。

溪口互助家庭三合院是病友孫姓家人無償提供，經雲科大建築與室內設計研究所師生用2年研究經費，幫互助家庭打造舒適安全活動空間，讓失智長輩及家屬有溫暖的「家」。

大潭共樂社區服務據點護理師劉秋滿，之前是失智症中心個管師，去年6月成立社區服務據點，由大林慈濟失智中心輔導，這是大潭共樂社區服務據點與大林慈濟第一次合辦失智病友活動。