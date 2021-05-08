快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫師帶失智老母親組失智病友大家庭 做花歡度母親節

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會。圖／大林慈濟提供
嘉義縣大林慈濟醫院在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會。圖／大林慈濟提供

明天母親節，嘉義縣老人比例全國居冠，失智長輩不斷增加，大林慈濟醫院昨天上午在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會，這個失智病友大家庭，是由73歲大林慈濟失智症中心主任曹汶龍醫師，帶著90多歲罹失智症老母親，與病友們共同組成，定期聚會，相互勉勵打氣，共融分享生活甘苦。

他們邀請新港大潭共樂社區服務據點的失智長輩同樂，曹汶龍說，大多數失智者都在家，由家人及外籍看護照顧，戶外辦病友會，比較不受疫情影響，透過病友會了解照顧狀況。在這處三合院前大龍眼樹下，10幾名長輩在家屬、看護陪伴下，動手製作永生花桌花，彷彿早年農閒在村口廟口大樹下聚會，充滿古早味。

失智症中心溪口互助家庭，平常有12個失智家庭共聚，在三合院家人開車帶著失智長輩一起來，家屬做飯、彼此說笑。長輩坐大樹下平台聊天、玩遊戲、打瞌睡，平實而溫馨。

溪口互助家庭三合院是病友孫姓家人無償提供，經雲科大建築與室內設計研究所師生用2年研究經費，幫互助家庭打造舒適安全活動空間，讓失智長輩及家屬有溫暖的「家」。

大潭共樂社區服務據點護理師劉秋滿，之前是失智症中心個管師，去年6月成立社區服務據點，由大林慈濟失智中心輔導，這是大潭共樂社區服務據點與大林慈濟第一次合辦失智病友活動。

病友會由個管師林螟蛉教大家製作永生花的桌花，美麗作品完成，長輩們露出笑容，醫院準備蛋糕唱歌，為在場的長輩媽媽們提前祝賀母親節，場面溫馨感人。

嘉義縣大林慈濟醫院在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會。圖／大林慈濟提供
嘉義縣大林慈濟醫院在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會。圖／大林慈濟提供
嘉義縣大林慈濟醫院在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會。圖／大林慈濟提供
嘉義縣大林慈濟醫院在溪口鄉互助家庭舉行失智病友會。圖／大林慈濟提供

失智症 慈濟 外籍看護

延伸閱讀

明天母親節 婦援會：華人對母職要求高 受暴母親很辛苦

母親節最美的花在台南台江 飄起黃金雨

疫情當頭！調查：美國年收入5萬以下家庭 僅40%想慶祝母親節

母親節仍忙工作 侯友宜：沒辦法陪媽媽很對不起

相關新聞

聯電南科擴廠 將加碼投資千億

聯電董事長洪嘉聰前天拜訪台南市長黃偉哲並交流水源、綠電供應及人才培訓等議題，也宣布將與多家客戶攜手透過雙贏合作模式，在台...

弱勢童畫心中的家 義工團為她蓋房圓夢

雲林縣四湖鄉4歲的鄭姓女童出生後就一直住在豬舍改建的家，和爸媽擠在簡陋的小房間，夢想能有個大房子的家，就可和心愛的「鯨魚...

嘉南大圳開工百年 追思八田與一

蔡英文總統昨天參加嘉南大圳開工百周年紀念活動時表示，台灣因極端氣候遇到嚴峻水情考驗，此刻緬懷八田與一建設嘉南大圳的事蹟，...

台南騎樓整平 今年續推4路段

台南雖是觀光城市，但多處步行環境有待改善，尤其人行道、騎樓常有高低差或機車、花盆等障礙物，行人常被迫走在車道旁與車爭道，...

機車待轉區如待撞區 南市拚改善

台南市區許多路口機車待轉區劃設位置太接近車道，險象環生，讓市議員憂心成了「待撞區」，有些機車根本不敢停，有的待轉區則太小...

台南蘆竹溝反太陽能 居民：守住養蚵潟湖及世界級美景

台南市沿海北門蘆竹溝反對太陽光電業者在家門口施工，居民組成自救會捍衛家園，台南市議員陳昆和今天召開協調會，居民高喊「太陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。