賴清德追思八田與一 若無烏山頭水庫台積電也受影響

八田與一逝世79周年紀念活動，今天下午在烏山頭水庫八田與一銅像前舉行，副總統賴清德追思八田與一，感謝他對台灣的貢獻。賴清德強調，烏山頭水庫對台灣的農業、民生及工商業發展有巨大的貢獻，尤其今年百年大旱更可看出，而台灣人民對八田與一的感謝也是發自內心，烏山頭水庫可說是串起台灣與日本兩國人民的感情。

賴清德表示，他代表政府衷心感謝八田與一對台灣卓越的貢獻，每一年都前來參加紀念活動，也代表台灣民眾的飲水思源，都是發自內心。

他說，今年經歷百年旱災之苦，更加顯得建造烏山頭水庫的珍貴，烏山頭水庫讓嘉南平原15萬公頃的看天田，變成良田，包括農業發展及農民生活的改善，更是奠定台灣工商發展的基礎，對農民與台灣工商發展貢獻大。

賴清德指出，烏山頭水庫不僅灌溉農田，也供應台南的民生用水，包括烏山頭淨水廠、曾文備用淨水場及大潭淨水場，總計供應台南溪北及溪南地區與南科園區近60萬公噸的用水，今天烏山頭水庫蓄水量還有51%，如果沒有烏山頭水庫，今天人民生活與工商發展及科學園區，連台積電都會受到影響。

賴清德強調，烏山頭對台灣的貢獻之大，90年來每一滴水都流到台灣人民的心田，那份感激及飲水思源的感恩都是自動的，因此日本有需要，台灣把日本當自己人幫助，台灣有困難，日本也絕不推諉、義不容辭，兩國的感情，藉由烏山頭水庫，凝聚在一起。