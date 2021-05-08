沿海東石鄉突刮強風攤架傘架吹倒 氣象站：海陸風造成

嘉義縣市今天天氣晴朗，白天太陽高照，氣溫高，氣象預報無強陣風，但沿海東石鄉先天宮前廣場，早上7點多卻突然刮起強陣風，早起做生意的攤販太陽傘及攤架上貨品，被吹東倒西歪，景象讓人看了怵目驚心，所幸無人受傷。

「強風好可怕！」目睹強風民眾說，太陽高照，沒有颱風預報，旱象太久了，是否要變天了？消防局及警方未接獲強風傷人的報案。

先天宮人員說，廟前廣場平常有2、30個攤販，擺攤賣豬、雞肉、蔬菜、水果等，形成市場，早上7點多，沿海地區突刮起強風，太陽傘被吹倒，攤架上貨品也掉落滿地，攤販、民眾尖叫起四起，所幸沒人受傷。

嘉義氣象站說，沿海東石無強陣風預報，研判是海陸溫差大造成的海陸風，瞬間刮起6級以上強陣風，風是空氣流動形成的自然現象，就像水往低處流一樣的道理，空氣會由氣壓高地方流向氣壓低地方，台灣地形複雜四周臨海，常因地形及海陸分布，受日照加熱不平均產生小規模局部環流，如海陸風與山谷風。