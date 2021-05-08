台南兒藝節炒出「好菜」 師：看不到的東西是最重要的

台南兒童藝術教育節今天在許石音樂圖書館登場，首發活動是「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展，126名小朋友創作17組作品，結合視覺與聽覺，炒出台南特色「好菜」，也展現學生藝術創作及超乎大人想像的觀察力。

教育局長鄭新輝表示，兒童教育藝術節邁入第2年，目的在培養學生創思美學力，今年更加有深度及廣度，著重於學習歷程，展現跨域核心素養。

主任秘書楊智雄說，此次創作展為永康國小113名學生及安業國小13名學生所創作，內容包含學生剪輯的創作歷程紀錄影片、文創商品展覽等。永康國小學生集體創作的「聲音彈珠軌道」，以不同材質引發不同聲響及節奏；「家. 幸福平凡的聲音」則會聽見每名孩子蒐集來的聲音。安業國小的「柚」則根據對柚園環境的認識、觀察，創作對柚園採收時的集體印象。另還有學生透過對太空的想像、對聲音起源的探討，提出對美好生活的見解。

永康國小美術班老師洪孟儀表示，這是一場視覺結合聽覺的創作，作品都與聽覺有關，希望透過聽覺和理解產生連結。實際上，有人看到顏色，腦筋裡出現聲音，甚至舌頭都會有感覺。