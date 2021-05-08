快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南兒藝節炒出「好菜」 師：看不到的東西是最重要的

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南兒童藝術教育節今天在許石音樂圖書館登場，首發活動是「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展。記者鄭惠仁／攝影
台南兒童藝術教育節今天在許石音樂圖書館登場，首發活動是「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展。記者鄭惠仁／攝影

台南兒童藝術教育節今天在許石音樂圖書館登場，首發活動是「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展，126名小朋友創作17組作品，結合視覺與聽覺，炒出台南特色「好菜」，也展現學生藝術創作及超乎大人想像的觀察力。

教育局長鄭新輝表示，兒童教育藝術節邁入第2年，目的在培養學生創思美學力，今年更加有深度及廣度，著重於學習歷程，展現跨域核心素養。

主任秘書楊智雄說，此次創作展為永康國小113名學生及安業國小13名學生所創作，內容包含學生剪輯的創作歷程紀錄影片、文創商品展覽等。永康國小學生集體創作的「聲音彈珠軌道」，以不同材質引發不同聲響及節奏；「家. 幸福平凡的聲音」則會聽見每名孩子蒐集來的聲音。安業國小的「柚」則根據對柚園環境的認識、觀察，創作對柚園採收時的集體印象。另還有學生透過對太空的想像、對聲音起源的探討，提出對美好生活的見解。

永康國小美術班老師洪孟儀表示，這是一場視覺結合聽覺的創作，作品都與聽覺有關，希望透過聽覺和理解產生連結。實際上，有人看到顏色，腦筋裡出現聲音，甚至舌頭都會有感覺。

洪孟儀說，小孩世界裡，感官是多元的，試著用這種方式來理解小朋友對於聽覺、視覺有何不一樣的碰撞；大人可以拿這些和孩子談，這種過程就是教育。「藝術節表現是有形的，但核心在教育上，而教育產生的效果卻是在看不到的地方，但看不到的東西卻永遠是最重要。」「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展，展至6月6日。

台南兒童藝術教育節今天在許石音樂圖書館登場，首發活動是「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展。記者鄭惠仁／攝影
台南兒童藝術教育節今天在許石音樂圖書館登場，首發活動是「藝起賞」兒童跨域藝術創作邀請展。記者鄭惠仁／攝影

藝術節 太空 圖書館

延伸閱讀

台南運動吉祥物票選 阿南大戰火神獅、黑琵小子

影／南市首創雙語輔導團 要成為全面雙語教學的NO.1

全國小學田徑賽台南市授旗 要締造全中運之後的佳績

台南幸福野餐趣因應疫情現場不用餐 市長說抱歉！

相關新聞

聯電南科擴廠 將加碼投資千億

聯電董事長洪嘉聰前天拜訪台南市長黃偉哲並交流水源、綠電供應及人才培訓等議題，也宣布將與多家客戶攜手透過雙贏合作模式，在台...

弱勢童畫心中的家 義工團為她蓋房圓夢

雲林縣四湖鄉4歲的鄭姓女童出生後就一直住在豬舍改建的家，和爸媽擠在簡陋的小房間，夢想能有個大房子的家，就可和心愛的「鯨魚...

嘉南大圳開工百年 追思八田與一

蔡英文總統昨天參加嘉南大圳開工百周年紀念活動時表示，台灣因極端氣候遇到嚴峻水情考驗，此刻緬懷八田與一建設嘉南大圳的事蹟，...

台南騎樓整平 今年續推4路段

台南雖是觀光城市，但多處步行環境有待改善，尤其人行道、騎樓常有高低差或機車、花盆等障礙物，行人常被迫走在車道旁與車爭道，...

機車待轉區如待撞區 南市拚改善

台南市區許多路口機車待轉區劃設位置太接近車道，險象環生，讓市議員憂心成了「待撞區」，有些機車根本不敢停，有的待轉區則太小...

台南蘆竹溝反太陽能 居民：守住養蚵潟湖及世界級美景

台南市沿海北門蘆竹溝反對太陽光電業者在家門口施工，居民組成自救會捍衛家園，台南市議員陳昆和今天召開協調會，居民高喊「太陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。