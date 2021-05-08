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生技公司辦回收農業廢棄物體驗活動 推廣永續行銷小農

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影

饗樂纖農生技公司今天舉辦母親節「感恩大地之母・回饋有機蔬果」、「回收農業廢棄物換取有機肥料」等活動，農民民眾將農地家中的農作廢物料帶來，兌換等重的有機肥料回家，「利用傳統以物易物觀念來落實環境永續」。

主辦單位表示，當農民種植完作物後農地當中往往有許多農業廢棄物，例如修剪後的枯枝、收割後水稻稈或玉米稈等，而這些農業廢棄物如有效透過微生物和設備處理後，就能從垃圾轉變為肥料、搖身一變成為可利用資材，不但增加土壤的有機質含量， 更能達成循環農業的指標。

現場也舉辦「小小植人種出好蔬果」活動，希望小朋友能夠知道平常吃的蔬菜究竟是什麼，從何而來、如何種植出來。主辦單位讓民眾體驗種菜的過程，從活動中導入食農教育和環境生態課程。

現場還有在地的小農座談交流，民眾黨立委蔡碧如也來關心。饗樂纖農執行長張友齊說，希望透過舉辦系列活動，讓周邊地方小農或青農能被更多國人看見，因為好產品就應該要和大家分享，藉由市集活動讓大家認識更多優質的農友及產品，也希望聚集大家來支持與鼓勵這些默默為台灣食品安全盡責的人。

饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技舉辦廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技舉辦廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影
饗樂纖農生技辦回收農業廢棄物體驗活動，推廣環境永續行銷小農產品。記者周宗禎／攝影

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