4歲小女孩住豬舍畫出夢想的家 感動義工團為她蓋房圓夢

家住雲林縣四湖鄉4歲的鄭小妹妹，從出生就一直住在豬舍改建的家，和爸媽擠在簡陋的小房間，小小心靈夢想著也能和別人一樣，擁有一個大房子的家，滿心憧憬卻不知如何表達，就用畫筆畫下想要的新家，天真的圖構PO上網，感動了台灣希望義工團，馬上到鄭家會勘整地，決定為鄭小妹圓夢，建造一個漂亮新家。

目前就讀幼兒園小班的鄭小妹妹，長得清秀靈動，今天見客人到訪，應客人要求再度畫出他心中的家，她天真地說，好想有個大房子，就可以和心愛的大鯨魚住在一起了。

鄭小妹的母親說，約五年前和先生結婚，就借用親戚閒置的豬舍改建，稍作隔間整修就入住，隔年生了小女兒，就一直住在老舊的眷舍，因是豬舍改建的，十分簡陋，屋頂天花板都快要塌陷，目前只靠幾根木頭支撐，下雨嚴重漏水，有時還會有蟲蛇入侵，且冬冷夏熱，他們想存夠了錢再搬離。

不過鄭小妹一家雖非低收戶，但父親在嘉義工作收入有限，母親也偶而打工貼補家用，家中還有曾祖父、阿嬤及曾祖母，經濟拮据，短時間內無力改善住家環境。

鄭小妹妹常跟媽媽說很想和別人一樣住在大房子，不久前就圖紙，畫出心中想要的家，媽媽把她天真的夢想PO網分享，被熱心民眾發現後即連絡台灣希望義工團，希望能幫小妹妹圓夢。

義工團派員了解鄭小妹家境後，馬上答應給小妹妹一個漂亮的新家，日前現勘後準備利用豬舍旁一塊約僅20坪的荒地作為建屋之用，前兩天開始整地，將於本月15日起號召義工來蓋房子，預計在23日交屋。