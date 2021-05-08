母親節最美的花在台南台江 飄起黃金雨

台南市安南區布袋嘴寮有棵百年以上的的魚木，俗稱三腳虎，每到5月就會盛開，有如母親花，今天台南社大台江分校師生前往踏查，除了慶祝母親節，也記錄生長情形，守護老樹。

每年5月的第二個禮拜，魚木就會盛開，飄起黃金雨，彷彿向在天下母親祝福，台南市安南區也稱魚木花是「台江母親花」。經考察，台江（安南區）目前尚有6棵魚木，社大台江分校「跟著河流去旅行」班級師生，今天由老師沈介文帶領下，前往布袋里的台江東八堡布袋嘴寮，進行百年魚木生態踏查。

社大台江分校表示，魚木俗三腳虎，相傳可以治療耕牛中暑，早期農村會種植魚木。安南區現有6棵魚木，其中布袋嘴寮大廟代天府的五營土崙上魚木已超過百年。

今天師生前往布袋嘴寮探查魚木，除了慶祝母慶節，也為魚木作健檢，將生長情形提供給大廟參考。這棵魚木滿樹盛開花朵，金黃色小花風中搖曳美極了，飄落的花朵添色大地，如慈愛母親照護兒女。學生說「臉頰都被小黃花打到，真幸福！」認為母親節最美麗的花就在台江。