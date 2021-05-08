疫情使銷日鰻魚減少 便宜又好吃的鰻魚只有這裡吃得到

疫情影響今年外銷日本的鰻魚大幅減少，使鰻價大跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界透過立委蘇治芬與漁業署合作，在國內第一座61快道休息站推出「5月天天浪鰻屋」，讓民眾可吃到產地最新鮮營養的各式烤鰻，漁業署強調鰻魚營養高且檢測最嚴格，當季鰻品質最好價格也合理，正是吃鰻大好時機，即日起到本月底在該休息站可買到、吃到最便宜的好鰻。

養鰻業者也是口湖農會理事長李建宏說，今年因天熱鰻魚減產，不到去年的6成，加上疫情衝擊，銷日鰻魚從原本1500噸到2千噸，減至今年不到1千2百噸，以4尾1公斤標準鰻往年的正常鰻價，每公斤都在600元以上，前幾年還曾創下千元以上的高價，今年則降至約360到400元的新低。

他說，鰻魚每公斤成本約500元，所以目前即便能夠出口也不划算，幸好今年只是疫情恐慌的短期性賣壓，並非滯銷，況且國內鰻苗總需求量3到5噸，而今年國內所剩的鰻苗卻不到兩噸，所以不難預測明年鰻魚必會大漲，不少業者都惜售，只是目前將進入5、6月鰻魚旺季，加上銷日數量減少的雙重因素下，國人享用高品質鰻魚正是時候。

漁業副署長林國平和立委蘇治芬今天在口湖61休息站為口湖浪鰻代言，並由口湖鰻合社等多家業者共同推出免費烤鰻吃免驚，遊客爭相嘗鮮，每個人吃了豐肥滑嫩、香Q可口的「鰻波胭脂鰻」和烏魚伯曾煥郁的「鮮冰鰻」，都讚不絕口直呼「太好吃了！」。