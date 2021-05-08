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「運動在南科」連辦4年 戴資穎連勝南科羽球球后球王

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／翻攝
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／翻攝

「2021運動在南科」活動今天在南科園區吸引3千多人同步健走，還請來羽球天后戴資穎與「南科球王、球后」舉辦友誼賽，千餘球迷觀戰加油，眾人希望戴姿穎能在東京奧運為中華民國奪金。

「運動在南科」系列活動已辦四年，每年南科管理局都辦球賽、夜跑及健走系列活動，號召園區廠商共同促進員工身心健康。

今天上午3千多園區廠商員工民眾齊聚會場，統一獅啦啦隊帶領大家「動感暖身」，南法馬拉松好手吉雷米也來參與與，場面熱鬧；主辦單位沿途在南茂、群創、生展生技等公司及南科考古館設置補給站，準備運動飲料、小點心給民眾打氣。

健走後園區舉行開幕儀式，南科管理局長蘇振綱、市長黃偉哲、戴資穎等揮棒擊破「南科杯羽球賽」氣球，象徵南科勢如破竹，促進台灣經濟成長，也邀集大家一起走出戶外，運動健身。

開幕後請來戴資穎參加羽球PK賽，球場內外滿滿民眾觀戰，第一場由去年南科杯羽球賽亞軍、群創光電隊張婕與戴資穎較勁，戴以15比8輕鬆獲勝，第二場對手是去年南科杯冠軍、台積電羽球隊男選手黃鶉亦，戴更以15比6讓對手無法招架。

「2021運動在南科」今年第四年請來羽球天后戴資穎（右二）與南科羽球好手對打。記者周宗禎／翻攝
「2021運動在南科」今年第四年請來羽球天后戴資穎（右二）與南科羽球好手對打。記者周宗禎／翻攝
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／攝影
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／攝影
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／攝影
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／攝影
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／攝影
「2021運動在南科」今年第四年舉辦。記者周宗禎／攝影

南科 健走 東京奧運

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