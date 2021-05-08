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台南市定民俗安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭 今火化王船
台南市定民俗安定區蘇厝長興宮十二行瘟王祭七朝王醮，今天走到最後的送王儀式，上午信眾合力齊拉大繩，將王船一路從船廠拉到曾文溪畔，陣頭神轎圍繞、鑼鼓喧天聲中點火，將船與1萬8千份負載物資化為灰燼，瘟王祭在此畫下句點。
三年一科的長興宮瘟王祭是台南市定保護民俗文化資產，今年的瘟王祭七朝王醮，去年11月14日架設王船寶（驂字左馬改舟）船身骨幹，隨後開始打造王船，5月1日起鼓入醮，昨天下午普渡，晚間辦送王宴、廟前廣場送王聯歡晚會，熱鬧一整天。
今天上午王船由信眾請出王船廠，一路牽拉到長興宮附近的曾文溪畔，就定位後神轎與陣頭就不斷繞著王船，現場鑼鼓聲喧天，廟方人員忙著在王船底部堆放金紙，王船四周與南側堤防滿是圍觀民眾與遊客。
一連串儀式直到上午9點半過後，道長引燃王船底部金紙，不久船身緩緩起火，將近10點時王船四周已烈焰沖天，大批圍觀民眾、遊客拿出手機、相機拍照錄影、打卡，10半左右王船化為灰燼，這一科瘟王祭宣告落幕畫下句點。
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