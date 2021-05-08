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台南母親節感恩表揚 96歲王步若四代同堂出席受獎

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
明天是母親節，台南市政府今天舉辦「啾愛媽咪」母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發獎牌給今年最高齡96歲的「慈暉媽媽」王步若。記者鄭維真／攝影
明天是母親節，台南市政府今天舉辦「啾愛媽咪」母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒發獎牌給今年最高齡96歲的「慈暉媽媽」王步若。記者鄭維真／攝影

明天是母親節，台南市政府今天舉辦「啾愛媽咪」母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲頒發獎牌給57名母親代表，今年最高齡為96歲王步若，四代同堂熱絡出席活動，身體健朗的她現在每天還會騎三輪車在社區到處串門子。黃偉哲說，母親是全天下最偉大的人，不求回報，子女應多陪伴，以行動、言語表達對母親的愛。

今年受表揚的57名母親代表，有照顧家中身心障礙子女的「慈萱媽媽」8名、秉持原住民族傳統文化教養子女的「原住民Ina（伊娜／媽媽）」2名、母兼父職自強不息的「自強媽媽」5名、替代父母養育孫姪甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」4名，以及熱心公益教養兒女深獲好評的「慈暉媽媽」38名。

最高齡96歲的「慈暉媽媽」王步若，今天四代同堂出席表揚活動，她從小住在學甲區新寮，曾在日治時代讀過日語學校，年輕時與丈夫一起做生意，用黃麻製作麻繩，再載到舊台南縣市各地去賣，另外也從事農務耕作，工作之餘要肩負5子1女的教養責任。長子於大同公司退休，次子自營早餐店，三子設立電子公司，四子自營西藥房，五子為水果攤商，長女為藤椅中盤商，在工作崗位上各擁有自己的一片天地。

王步若現在身體仍相當健朗、個性溫和，生活簡單純樸，每天還會騎著三輪車去鄰里間串門子，過年過節時也會親自去市場買菜下廚給子孫品嘗。

「自強媽媽」許寶聯從小在歌仔戲班家庭長大，求學時期常外出表演以分擔家計，育有1子1女，雖然工作和家庭蠟燭兩頭燒，仍非常重視孩子學業，栽培孩子的體育才能，女兒學習近10年的空手道，曾榮獲全國大專院校運動會空手道女子組第2名，兒子為南大附中高中生，是國內游泳錦標賽的常勝軍，去年榮獲全中運100公尺及200公尺自由式銀牌，更曾以台灣代表隊參加亞洲分齡游泳錦標賽取得第3名佳績，由市府致贈「台南之光」獎牌，朝著國手夢前進。

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