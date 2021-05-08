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台南運動吉祥物票選 阿南大戰火神獅、黑琵小子
台南市教育局為宣傳運動賽事，舉辦運動吉祥物票選活動，第一階段篩選出3件作品黑琵小子、火神獅、阿南進行決選，5月10日起開放民眾網路投票，選出心目中最佳運動代言人。
教育局長鄭新輝表示，「HAPPY-黑琵小子」以台南最具代表性的鳥類黑面琵鷺為化身，身穿市徽色調衣著，代表運動城市清新形象，同時倡導保育瀕危物種。「火神獅」發想於安平劍獅，火焰代表充滿熱情及力量，身上配載的刀劍除了是保佑平安象徵，也是迎戰利器；而身披戰甲並搭配府城的圖騰，除了融合歷史文化，也呈現文化古都底蘊。「阿南MAN」是以台南市鳥水雉為設計主軸，身穿印有台南市LOGO的運動服，充分展現運動員的青春與活力。
運動吉祥物票選活動從5月10日至6月10日中午12點止，為鼓勵大家投票，有精美小禮物抽獎。相關資訊請上教育花路米（https://zh-tw.facebook.com/tnboe/）或台南市體育處網站（https://www.sports.tn.edu.tw/html/main）。投票網址:https://www.surveycake.com/s/ov9xe。
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