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20多頂神轎長龍衝水路迎客王 布袋新塭嘉應廟會壯觀熱鬧

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供

有183年歷史的嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，轎班人員涉水吶喊「喔喔喔」，信眾情緒激昂，逢周休假日，吸引數千名信眾遊客及攝影愛好者觀看，熱鬧滾滾。

「衝水路、迎客王」是布袋鎮新塭地區的宗教民俗活動，形式罕見、具獨特性而發展成地方特色，2009年嘉縣府登錄為文化資產，成為濱海民俗宗教指標性觀光活動，各地旅外鄉親信眾返鄉參與。

嘉應廟說，每年農曆3月27日，嘉義外海會有7尊遊山代天巡狩、13尊遊海代天巡狩王爺，總共20尊「客王」，聚集凡人看不見的「王船」，順著潮水進入新塭作客，「迎客王」就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王。

耆老口述，客王會搭乘一艘無形王船，趁潮水抵達新塭大排王船碼頭，眾神明為歡迎客王巡狩，都會下水迎接，「衝水路」習俗因應而生，意即神轎衝入大排迎客王。

衝水路前，縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅等來賓，率嘉應廟委員焚香祝禱闔境平安，來自各地宮廟、神壇和陣頭共襄盛舉，場面盛大熱鬧，祭神儀式結束，陣頭依序在王船碼頭進行參神儀式。

吉時一到，一條長長舞龍先下水，接著在嘉應廟主帥「李王」代天巡狩令旗帶領下，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，前撲後繼衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面壯觀，轎班人員吶喊涉水，水深及腰，站排水兩旁信眾情緒激動，掀起一波波高潮，水路來回近百公尺，活動結束，信眾大排長龍攢轎腳求平安。

嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供
嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，空中鳥瞰場面壯觀。圖／呂竑毅提供

王船 碼頭 神轎

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