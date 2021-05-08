黃秋生「開著餐車交朋友」到嘉義縣 幕後是這位媒人婆牽線

香港影帝黃秋生擔綱的LINE TV原創實境節目「開著餐車交朋友」，第二季節目首站開到嘉義縣鹿草鄉及朴子市拍攝，從3日到6日共4天拍攝，行銷在地風土人情農產，與鄉親熱情互動，黃秋生大讚嘉義人情味濃，幕後促成的牽線人是職業媒人婆兼戲劇演員經紀人黃淑晴，節目邀請縣長翁章梁扮神秘客，介紹嘉義縣，節目預定8月播出。

「黃秋生超耐斯的好相處，笑容燦爛又迷人，散發魅力的男人，有雙電眼會勾人！」黃淑晴說，與黃秋生這些天相處，她真的被「電到」，得知開著餐車交朋友第二季開拍，為行銷家鄉，她爭取首站到嘉義縣。

4天行程，首站到西瓜故鄉鹿草鄉圓山宮廣場，安排黃秋生與鄉長楊秀玉等地方人士相見歡，又到朴子市嘉藝點水道頭文創聚落，以及刺繡文化館拍攝，行銷嘉義縣，吸引更多朋友來嘉義觀光，在水道頭實況節目，縣長翁章梁扮神秘客出現介紹嘉義縣風光，議員林緗亭、嘉縣文化基金會執行長陳七力等人到場。

黃淑晴說，在嘉縣拍攝的實境節目8月播出，黃秋生等人住宿嘉義，與鄉親相處，感受嘉義人濃濃人情味，黃秋生還拿毛筆親手寫下「嘉義人情味」字，受限保密協定，她不能透露節目內容，歡迎民眾屆時觀賞，開著餐車交朋友在嘉義縣的實境節目。