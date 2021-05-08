甘心的防火宣導！消防隊員陪伴阿公阿嬤手作康乃馨卡片

台南市政府消防局第四大隊左鎮分隊母親節前夕結合轄區社團法人台灣長者健康促進協會左鎮失智症據點，一起手做康乃馨並進行創意防火宣導，消防隊員鄭振鴻陪伴阿嬤、阿公們一起剪剪貼貼手做康乃馨，和阿嬤們搏感情，提醒防火避難逃生要領，還有每戶民宅都要有裝設「火災警報器」的觀念。

根據內政部消防署的統計，老人家通常是防火宣導比較弱的一環，以往消防人員前往宣導時還常會被當成詐騙集團，趁著母親節舉辦活動，消防人員也融入跟阿嬤一起手作康乃馨卡片，透過聊天阿嬤也提出心中的疑惑，比如說怎麼看瓦斯鋼瓶有沒有過期、以及聽到住警器警報大響要怎麼辦？