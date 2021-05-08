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影／黃敏惠手被數百蚊子圍繞不叮！嘉市防疫戰鬥營開跑
嘉義市政府與國立科學工藝博物館合作，在嘉義市東區體育館展出「110年嘉義市防疫戰鬥營」，透過科學遊戲、互動體驗，助學子認識傳染病特色，市長黃敏惠將手伸進「蚊子箱」，數百隻蚊子在她手臂旁飛舞，甚至停在她手上卻不叮，讓她驚訝認識「雄、雌蚊特徵差異與習性」
黃敏惠與科學工藝博物館館長陳訓祥、嘉義市議員陳家平、市府教育處、環保局及多校校長，昨下午參加「嘉義市防疫戰鬥營」啟幕式，黃敏惠感謝科工館與國衛院，把科工館超過160萬人次的超人氣展覽帶到嘉義，透過互動體驗、遊戲闖關，介紹傳染病徵、途徑及防治方法，最適合親子共學。
黃敏惠等人先體驗登革熱、流感闖關射擊遊戲，以高互動體驗、有趣遊戲，介紹各種流行病基本知識與防治做法，並參觀以漫畫方式呈現的「新型冠狀病毒」介紹。
登革熱體驗展覽中，還有一只「蚊子箱」，透明箱內有數百隻蚊子飛舞，黃將手伸進蚊子箱後，只見蚊子在她手臂旁飛舞，停她手上卻不叮，讓她嘖嘖稱奇，志工也說明箱內都是「雄蚊」不叮人，透過「沃爾巴克氏菌-登革熱生物防治法」，台南、高雄已小範圍實驗防治登革熱。參觀同時也請大家務必做好防疫工作。
「110年嘉義市防疫戰鬥營」今年5月8日至6月2日、每日上午8點30分至下午4點，在嘉義市東區體育館展出，配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，展覽採單一出入口管制，每次入場人數須管控100人以下，民眾入場務必戴口罩、量測體溫及實聯制登記。
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