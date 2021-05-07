英語闖關加胖卡餐車 台南校園熱鬧的母親節活動

台南市安南區土城國小今天辦理學生才藝嘉年華與英語闖關活動，家長會出資請來胖卡餐車，讓全校親師生在欣賞表演之餘，能有市集文化的體驗，並藉此慶祝母親節。

活動在土城國小擊鼓樂團喧闐的鑼鼓聲中揭開序幕，今日的學生才藝嘉年華活動展現平日孩子社團才藝學習與班級表演藝術課的成果，有幼兒園與班級的舞蹈表演、歌唱表演，還有孩子的社團才藝，如小提琴、直笛、烏克麗麗、運動舞等表演。

其中蔡姓學生更展現精湛的琴藝，表演當紅動畫《鬼滅之刃》的片頭曲「紅蓮華」，精彩的演出，獲得如雷掌聲。學務主任林慧清表示，土城國小提供大量的才藝學習機會與表演舞台，讓孩子可以盡情展現自己，並感謝家長會的牽線，邀請胖卡餐車，讓孩子有一個不一樣的才藝嘉年華活動。

校長張世昌說，土城國小今年積極推動班級的雙語教學活動，透過研習協助老師在非英語領域的課程中，使用課室英語，營造孩子在學校積極使用英語的環境，並設計「土城國小英語學習手冊」讓孩子背單字、學對話。在今天的闖關活動中，土城國小設計四個英語關卡「Hitting」、「Matching」、「Draw& Guess」和「Memory Game」，分低中高年級不同遊戲等級，讓學生透過玩遊戲學會英語單字，並能實際運用在日常生活中。