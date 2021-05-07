母親節最好禮物「送安全」 雲林警方為老人單車裝閃燈

母親節送給老人家最好禮物就是「送安全！」，雲林縣車禍事故統計，年長者傷亡比率偏高，對於老人行的安全引起重視，雲林縣長張麗善今天會同雲林縣警局長朱宗泰和義交大隊長張松竹等人，一起打造友善行的空間，一起幫老人單車或電動車裝警示燈、貼反光條，提高老人「能見度」，帶給一條安全回家的路。

雲林縣交通隊長曾智揚指出，65歲以上高齡行人或騎自行車、電動車族均是公路脆弱的族群，尤其雲林老人人口偏高，清早巡田務農的人也多，據統計雲林縣109年全年發生交通事故造成102人死亡，其中65歲以上年長者佔37人死亡、自行車12人死亡、行人8人死亡，比率偏高。

雲林縣義交大隊長也是志豪工業公司董事長張松竹等人發動集資購買反光條、攜帶式警示燈、腳踏車警示燈組、警示肩燈及爆閃燈等警示物品，今天在虎尾鎮三合里長青食堂捐贈警示燈，除以實例宣導交通安全，縣長張麗善與雲林縣警局長朱宗泰也為年長者別上警示肩燈，貼反光紙、安裝腳踏車警示燈，像是點亮「公路光明燈」，讓老人家多一分閃亮多一分保障。