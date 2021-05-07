快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

配合一期稻作停灌 台南推動花海計畫

中央社 / 台南7日電

水情嚴峻，一期稻作停灌，台南市政府利用停灌推動「百花齊放，驚艷府城」花海計畫，以波斯菊、百日草及向日葵營造花海景點，且行銷地方農特產，9日母親節登場。

台南市政府農業局配合今年一期稻作停灌，將在下營區、官田區、後壁區、東山區等停灌田區推動「百花齊放，驚艷府城」花海計畫，運用處理後符合標準的畜牧場放流水澆灌景觀作物，種植波斯菊、百日草及向日葵等花卉。

農業局不只在停灌區營造花海景觀，還會串連在地特色景點，行銷地方農特產，首場將於9日母親節在下營區茅港尾觀音寺登場。

台南市長黃偉哲表示，下營區有台19甲公路鵝肉餐廳聚落、南63線古官道及300多年宗教歷史文化資源，農特產豐富多元，又不受工業污染，近年來友善耕作及健康有機生態農場林立，是食農教育及休閒遊憩的好地方。

台南市政府農業局長謝耀清說，下營區是台南最大鵝肉產地，不僅有著名的「鵝肉公路」，15場火雞飼養場也是台南之最；農業局正協助成立休閒農業區，推廣下營的農村特色。

農業局表示，首場「百花齊放，驚艷府城」適逢母親節，下營區將準備新鮮鵝肉、火雞烹調母親節感恩大餐等，另有當地優質農特產品展售，歡迎遊客體驗下營休閒農業之美。

母親節 食農教育

延伸閱讀

彰化偏鄉民靖國小母親節活動 媽媽到校接受學童奉茶

人生第一次！宜蘭98歲高齡嬤 首敷面膜歡度母親節

台中各民運動中心、港區運動公園 母親節有專屬優惠

花蓮早午餐推薦Top5！文青風「阿秀奶奶」勾起兒時回憶，「奇幻地咖啡館」乾燥花海網美最愛

相關新聞

母親節最美的花在台南台江 飄起黃金雨

台南市安南區布袋嘴寮有棵百年以上的的魚木，俗稱三腳虎，每到5月就會盛開，有如母親花，今天台南社大台江分校師生前往踏查，除...

疫情使銷日鰻魚減少 便宜又好吃的鰻魚只有這裡吃得到

疫情影響今年外銷日本的鰻魚大幅減少，使鰻價大跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界透過立委蘇治芬與漁業署合作，在國內第一座6...

台南市定民俗安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭 今火化王船

台南市定民俗安定區蘇厝長興宮十二行瘟王祭七朝王醮，今天走到最後的送王儀式，上午信眾合力齊拉大繩，將王船一路從船廠拉到曾文...

台南母親節感恩表揚 96歲王步若四代同堂出席受獎

明天是母親節，台南市政府今天舉辦「啾愛媽咪」母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲頒發獎牌給57名母親代表，今年最高齡為96歲...

台南運動吉祥物票選 阿南大戰火神獅、黑琵小子

台南市教育局為宣傳運動賽事，舉辦運動吉祥物票選活動，第一階段篩選出3件作品黑琵小子、火神獅、阿南進行決選，5月10日起開...

20多頂神轎長龍衝水路迎客王 布袋新塭嘉應廟會壯觀熱鬧

有183年歷史的嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，轎班人員涉水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。