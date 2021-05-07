配合一期稻作停灌 台南推動花海計畫

水情嚴峻，一期稻作停灌，台南市政府利用停灌推動「百花齊放，驚艷府城」花海計畫，以波斯菊、百日草及向日葵營造花海景點，且行銷地方農特產，9日母親節登場。

台南市政府農業局配合今年一期稻作停灌，將在下營區、官田區、後壁區、東山區等停灌田區推動「百花齊放，驚艷府城」花海計畫，運用處理後符合標準的畜牧場放流水澆灌景觀作物，種植波斯菊、百日草及向日葵等花卉。

農業局不只在停灌區營造花海景觀，還會串連在地特色景點，行銷地方農特產，首場將於9日母親節在下營區茅港尾觀音寺登場。

台南市長黃偉哲表示，下營區有台19甲公路鵝肉餐廳聚落、南63線古官道及300多年宗教歷史文化資源，農特產豐富多元，又不受工業污染，近年來友善耕作及健康有機生態農場林立，是食農教育及休閒遊憩的好地方。

台南市政府農業局長謝耀清說，下營區是台南最大鵝肉產地，不僅有著名的「鵝肉公路」，15場火雞飼養場也是台南之最；農業局正協助成立休閒農業區，推廣下營的農村特色。

農業局表示，首場「百花齊放，驚艷府城」適逢母親節，下營區將準備新鮮鵝肉、火雞烹調母親節感恩大餐等，另有當地優質農特產品展售，歡迎遊客體驗下營休閒農業之美。