快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選台南市長？ 謝龍介：有能力的人應出來共同承擔

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨台南市黨部今天公告全國黨代表選舉相關時程及規定。圖／國民黨台南市黨部提供
國民黨台南市黨部今天公告全國黨代表選舉相關時程及規定。圖／國民黨台南市黨部提供

國民黨台南市黨部今天公告，第21屆全國黨代表選舉相關時程及規定。6月7日至8日登記，7月24日投票，事關中常委、黨主席選舉，國民黨各方勢力角逐也動了起來。

國民黨副秘書長謝龍介被問及是否要選中常委，他說沒有；另有許多人都在鼓勵他明年選市長，謝龍介對此未正面表態，強調有能力的人都應該出來共同承擔。

國民黨台南市黨部主委莊占魁表示，第21屆全國代表選舉將於7月24日舉行，領表期間為6月3日至4日，登記日期6月7日至6月8日，時間為上午10時至下午4時。

若屬地方黨部黨員，領表、登記地點為市黨部（東區林森路2段192巷25號），屬黃國南（平）黨部黨員，領表、登記登記地點在北區黨部（北區勝利路206巷14號3樓）。

莊占魁說，這次黨代表選舉，台南市預計將選出109位黨代表來為地方發聲，原台南縣選區應選51名，原台南市選區應選33人，黃國南應選15人，黃國平應選10人。其中明定：有意參選黨代表的候選人，須具選舉人資格，新入黨或回復黨籍應滿1年，且須未違反黨章「廉能條款」的規定，經符合政黨法相關規定，且獲審查通過，才成為黨代表選舉候選人。　　

第21屆全國黨代表選舉即日起於各據點同步公告，另選舉人名冊於7月5日至7月7日，置於各據點供選舉人閱覽，有意願參選的黨員可洽詢市黨部（電話：06-2362168）或黃國南（平）黨部（連絡電話：06-2007693）。

國民黨 謝龍介

延伸閱讀

禁黑道人頭黨員 吳怡農：落實自繳黨費 不允許集體補單

止血「黑風暴」 民進黨全國黨部主委開會

蔡英文今會主委 地方「進京面聖」憂2022很難選

選主席要繳千萬保證金？ 國民黨：因黨產會不當追殺

相關新聞

母親節最美的花在台南台江 飄起黃金雨

台南市安南區布袋嘴寮有棵百年以上的的魚木，俗稱三腳虎，每到5月就會盛開，有如母親花，今天台南社大台江分校師生前往踏查，除...

疫情使銷日鰻魚減少 便宜又好吃的鰻魚只有這裡吃得到

疫情影響今年外銷日本的鰻魚大幅減少，使鰻價大跌，國內養鰻最大的雲林縣口湖鄉業界透過立委蘇治芬與漁業署合作，在國內第一座6...

台南市定民俗安定蘇厝長興宮十二行瘟王祭 今火化王船

台南市定民俗安定區蘇厝長興宮十二行瘟王祭七朝王醮，今天走到最後的送王儀式，上午信眾合力齊拉大繩，將王船一路從船廠拉到曾文...

台南母親節感恩表揚 96歲王步若四代同堂出席受獎

明天是母親節，台南市政府今天舉辦「啾愛媽咪」母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲頒發獎牌給57名母親代表，今年最高齡為96歲...

台南運動吉祥物票選 阿南大戰火神獅、黑琵小子

台南市教育局為宣傳運動賽事，舉辦運動吉祥物票選活動，第一階段篩選出3件作品黑琵小子、火神獅、阿南進行決選，5月10日起開...

20多頂神轎長龍衝水路迎客王 布袋新塭嘉應廟會壯觀熱鬧

有183年歷史的嘉義縣布袋鎮新溫嘉應廟「衝水路迎客王」廟會活動，上午熱鬧登場，20多頂神轎前進仆後繼衝水路，轎班人員涉水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。