選台南市長？ 謝龍介：有能力的人應出來共同承擔

國民黨台南市黨部今天公告，第21屆全國黨代表選舉相關時程及規定。6月7日至8日登記，7月24日投票，事關中常委、黨主席選舉，國民黨各方勢力角逐也動了起來。

國民黨副秘書長謝龍介被問及是否要選中常委，他說沒有；另有許多人都在鼓勵他明年選市長，謝龍介對此未正面表態，強調有能力的人都應該出來共同承擔。

國民黨台南市黨部主委莊占魁表示，第21屆全國代表選舉將於7月24日舉行，領表期間為6月3日至4日，登記日期6月7日至6月8日，時間為上午10時至下午4時。

若屬地方黨部黨員，領表、登記地點為市黨部（東區林森路2段192巷25號），屬黃國南（平）黨部黨員，領表、登記登記地點在北區黨部（北區勝利路206巷14號3樓）。

莊占魁說，這次黨代表選舉，台南市預計將選出109位黨代表來為地方發聲，原台南縣選區應選51名，原台南市選區應選33人，黃國南應選15人，黃國平應選10人。其中明定：有意參選黨代表的候選人，須具選舉人資格，新入黨或回復黨籍應滿1年，且須未違反黨章「廉能條款」的規定，經符合政黨法相關規定，且獲審查通過，才成為黨代表選舉候選人。

第21屆全國黨代表選舉即日起於各據點同步公告，另選舉人名冊於7月5日至7月7日，置於各據點供選舉人閱覽，有意願參選的黨員可洽詢市黨部（電話：06-2362168）或黃國南（平）黨部（連絡電話：06-2007693）。