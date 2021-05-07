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台南山上水道博物館8公尺高鳳凰木 成新熱門拍攝景點
台南市樹鳳凰木花開，象徵畢業季節也將來臨，台南市區包括台灣文學館前，以及圓環的鳳凰樹，都是台南重要的地標，還有左鎮山區老鳳凰樹也是愛好攝影者的秘境之一，台南山上水道博物館開園後，園區內巨大的鳳凰樹才被看到，去年開花整樹艷紅情景，令人驚艷，成為台南另一個拍攝鳳凰花熱門景點。
台南山上水道博物館的鳳凰樹木高度超過8米，相當吸睛，搭配園區內玉葉金花，以及阿勃勒，館方歡迎遊客利用母親節連假，前來欣賞不一樣的夏日風情。
文化局在母親節當天，同步在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661臺灣船園區、山上花園水道博物館舉辦大聲對媽媽說愛活動，需與媽媽同行，子女於驗票處對媽媽說出「媽媽，我愛您」限量贈送媽媽口罩防護套，數量有限，送完為止。
文化局指出，鳳凰樹是台南的市樹，市區各地都可見鳳凰樹蹤跡，每年畢業時節，滿街火紅景象是台南人共同的記憶，今年邀請大家到山上水道欣賞鳳凰花開時，在藍天、綠地與紅花，形成一幅絕美圖畫。
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