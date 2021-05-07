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影／台南關廟愛心惜食平台啟用 黃偉哲籲民眾惜食助弱

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲參觀關廟貨櫃屋公廁。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲參觀關廟貨櫃屋公廁。記者周宗禎／攝影

台南市政府社會局與市場處結合公有零售市場設置「愛心惜食平台」，今天市長黃偉哲到關廟公有零售市場參加「愛心惜食平臺」啟用活動；他表示，惜食平台「是個帶著溫度的冰箱，扮演施與受的窗口」，有能力的人捐出剩餘多出的食物，提供有需要的弱勢群體，更有尊嚴分享食物，這是美德更是環保永續發展的理念，只要減少食物浪費，就能增加食物的使用價值，同時市場攤商也能藉捐贈食材做公益，讓市場傳愛社會。

社會局長陳榮枝表示，市場捐贈賣相不佳的食材，可媒合鄰近社區照顧關懷據點作為老人供餐的補充食材，照顧長者共餐使用。感謝關廟公有零售市場惜食平台市場攤商與自治會支持，吉安社團醫療法人執行長陳皇宇捐助冰箱。

愛心惜食平台是黃偉哲重要政見，目前已完成中西區東菜市場、學甲區學甲市場、官田區隆田市場、新營區第一市場、六甲區六甲市場、佳里區中山市場、主婦聯盟合作社臺南分社、麻豆區麻豆市五市場、新市區新市市場、西港市場、永康區永康市場、北區開元市場、中西區第一小康市場、歸仁區歸仁市場及南區金華市場，以及關廟區公有零售市場，總計16組平台、累積捐贈食材約計17公噸498公斤，受益人次約8萬9598人次。

社會局表示成果相當豐碩，將持續規畫合適的市場設置，期待持續透過結合各界資源，以公私協力方式共同推動惜食平台，讓社會福利服務發揮更大的效用。

台南關廟愛心惜食平台啟用，黃偉哲籲民眾惜食助弱。記者周宗禎／攝影
台南關廟愛心惜食平台啟用，黃偉哲籲民眾惜食助弱。記者周宗禎／攝影
台南關廟愛心惜食平台啟用，市長黃偉哲籲民眾惜食助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南關廟愛心惜食平台啟用，市長黃偉哲籲民眾惜食助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲參觀關廟貨櫃屋公廁，肯定關廟市場。記者周宗禎／攝影
台南市長黃偉哲參觀關廟貨櫃屋公廁，肯定關廟市場。記者周宗禎／攝影
台南關廟愛心惜食平台啟用，市長黃偉哲籲民眾惜食助弱勢。記者周宗禎／攝影
台南關廟愛心惜食平台啟用，市長黃偉哲籲民眾惜食助弱勢。記者周宗禎／攝影

愛心 冰箱 黃偉哲

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