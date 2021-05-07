八旬阿公生日願望 徒步10天玉山攻頂成功

台北市民趙斌雄希望在80歲生日之年，從台江走到玉山頂，他今天早上由妻子、友人陪同攻頂成功，完成0到3952公尺的壯舉。消息傳回台江流域社群，大、小學生為她高興，孩子說長大後也要效法斌雄阿公。

台南社大台江分校執行長吳茂成說，2016年，海尾朝皇宮、社大台江分校、小台江河流讀書會等台江流域社群共同倡議催生台灣山海圳國家綠道，希望公私協力，種樹築道、整治河川汙染，營造一條讓阿公阿嬤可以帶著孫子，一步一步走上玉山的守護環境之路，實踐台江大拓墾守護神大道公「保境護生」的精神，這個理想在今天早上實現了。

趙斌雄與妻子蔡趙淑敏、山友，10天前由野樵國際旅遊青年嚮導吳亭燁、吳孟珺帶領，從台江出發，出發前先參訪台江內海古漁村海尾朝皇宮，禮拜大道公祈福，並許下從台江內海登上玉山頂的生日願望，，台江分校特別贈送「台灣山海圳國家綠道守護旗」，祝福他順利完成夢想。經過多天的努力，今天早上六點，成功登上玉山頂，接受山友慶生，祝你生日快樂的歌聲響起，飄揚在山際間。

青年嚮導吳亭燁表示，這是一群很有趣的山友，看起來超年輕，不像7、80歲的人，沿途一路聊天，聊的都是孫子，並秀孫子的照片、影片，尤其晚上跟孫子視訊的時候，就是慈祥的祖父母。每次自己走到很累的時候，很佩服這群阿，心想若自己到了這把年紀也能這麼健壯就好了。