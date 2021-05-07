和睦國小創客發明展全國冠軍 翁章梁：孩子太厲害了！

嘉義縣中埔鄉和睦國小學生，參加2021IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，一舉拿下3金4銅及1特別獎，勇奪全國冠軍，縣長翁章梁上午由中埔鄉長李碧菁、議員陳柏麟陪同，到學校祝賀，聆聽學生創意發明，翁章梁大讚說「孩子們創意無窮，太厲害了！」

獲金牌獎三項作品：「高效衛生施肥系統」、「追熱滅火飛彈車」及「自動換水水族箱」，解決台灣面臨非核、空汙、藻礁及缺電問題特別獎作品「高效能發電系統」等，作品結合AI設計及兼具環保、便利及實用發想，富生活創意。

和睦在校長陳振興擘劃下，校務推動績效卓著，歷年由主任陳勝哲及多位老師指導參賽，2013至2021年代表嘉縣參加「IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽活動」共獲4金7銀21銅7佳作，發明展賽事獲獎件數連續8年全縣第一，未來將持續為嘉縣在全國競技舞台發光發熱！

另在立委陳明文爭取及縣府努力，和睦順利爭取到教育部補助480萬元，規畫執行教學大樓東側1至4樓老舊廁所改善工程，揉合無障礙、綠色建築、工業風格、美學概念及校訂課程內容主題為一體，期創造多元廁所建築美學與在地文化！