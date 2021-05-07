台南臨安橋將改建 藍綠憂恐有交通黑暗期

台南市中西區臨安橋已有36年歷史，是南區通往安南區的重要道路，每天從早到晚的車流量都相當大，市府工務局預計今年下半年發包改建，並設置便橋，但民進黨議員邱莉莉指出，2座臨時便橋經費才編1千多萬元，現在原物料上漲，加上車流多承載力要夠大，萬一未來施工品質差或是工程延宕，恐嚴重衝擊交通。工務局表示會再檢討。

臨安橋老舊待改善，因橋梁鋼筋裸露、混凝土剝落，梁底過低，帽梁長期泡水，被列為危橋，市府規畫經費3億6500萬元要進行改建，盼改善橋梁結構安全、改善交通壅塞的情形，兼具交通、防洪及觀光功能。

邱莉莉今在議會質詢時指出，台17線車流量非常大，市府編列3億6500萬元要改建臨安橋，兩座臨時便橋僅編1千多萬元，質疑可能做不起來。現在原物料上漲，加上臨安橋是一座從早到晚都繁忙的橋梁，承載量極大，這樣的經費相信沒有廠商敢來標，屆時若要變更設計，工程又要延宕，或是施工品質恐不佳。

工務局新建工程科長邱乾艷表示，臨安橋改建工期約2年，上月底上網公告招標流標，下周將第二次招標，鋼材確實漲很多，會再進行檢討，未來施工時也會24小時派人員進駐督察。

國民黨議員洪玉鳳說，臨安橋是南區行經安平區、中西區、北區到安南區的重要道路，雖然市府有在里活動中心開說明會，但使用該橋的用路人不是只有在地居民，還包括去安南區科工區上班、中西區到安平的遊客，現在每天都會塞車，何況是未來施工期間交通勢必會有黑暗期，市府應提前公告交通疏導措施。

交通局表示，交通衝擊在所難免，但會盡可能維持現有的車道數，將再與工務局討論後公布。