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影／紫色「有錢花」玫瑰最貴 送媽媽最實際母親節禮物

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
母親節送媽媽「有錢花」玫瑰最實際，要放幾朵花要自己衡量荷包。記者卜敏正／攝影
母親節送媽媽「有錢花」玫瑰最實際，要放幾朵花要自己衡量荷包。記者卜敏正／攝影

母親節將至，許多人都買花送媽媽，嘉義市「風箏旅人」花店負責人邱冠菁發揮巧思，用5張百元紙鈔編摺成「有錢花」玫瑰送媽媽，讓媽媽喜出望外稱「這最實際」， 近期已接到30多張訂單，還有3人下訂強調要紫色的，並表示可多摺幾朵媽媽更開心。

邱冠菁說，因為開花店，每年母親節送花，不論怎麼設計、包裝，媽媽都笑稱「太普通」，日前去銀行領錢時靈光一閃，直覺如果送媽媽「有錢花」應該不會再被嫌了，之後就研發用5張鈔票摺成一朵「有錢花」玫瑰送給媽媽。

她說，媽媽收到「有錢花」玫瑰當然開心，但仍不忘提醒，明年若送「紫色的」更開心。

邱冠菁說明，摺一朵「有錢花」玫瑰要用5張鈔票，大約需要30分鐘，每束花基本是2朵玫瑰搭配其他的乾燥花，約要一個多小時才能完成。

她說，花束內放幾朵花、什麼顏色，都可依照客戶需求訂製，現在訂最多的都是百元鈔花束，但也有3名客戶昨晚下訂要紫色的，甚至要多放幾朵花，因為一支2000元「有錢花」玫瑰就價值 1萬元，1束花放2支基本價就是2萬元起跳，乾燥花價格另計。

邱冠菁用巧手摺出「有錢花」玫瑰送媽媽。記者卜敏正／攝影
邱冠菁用巧手摺出「有錢花」玫瑰送媽媽。記者卜敏正／攝影
邱冠菁用巧手摺出「有錢花」玫瑰送媽媽。記者卜敏正／攝影
邱冠菁用巧手摺出「有錢花」玫瑰送媽媽。記者卜敏正／攝影

母親節 嘉義

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