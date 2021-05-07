台南啟用第16處惜食平台 逾8萬人次受益
台灣平均每個人一年丟棄96公斤食物，台南市長黃偉哲今天啟用台南市關廟公有零售市場的惜食平台，也讓全市惜食平台增至16處，受益弱勢民眾逾8萬人次。
避免食材浪費，台南市關廟公有零售市場惜食平台今天啟用，同時啟用的還有「彩繪貨櫃公廁」，讓市民在市場內如廁更方便。
黃偉哲表示，透過惜食平台珍惜食材及避免浪費，他非常感謝市場攤商支持配合，希望未來有更多的合作；此外，老市場要愛心惜食也要方便，公廁讓長輩及行動不便者逛市場時更安心。
台南市政府統計，台南市惜食平台共有16處，分別是學甲市場、新營第一市場、隆田市場、六甲市場、佳里中山市場、新市市場、麻豆市五市場、西港市場、永康市場、中西區第一小康市場、歸仁主婦聯盟台南分社、北區開元市場、歸仁市場、南區金華市場、中西區東菜市場及關廟公有零售市場。
台南市第一處惜食平台民國108年7月啟用，如今各惜食平台共累積食材17公噸498公斤，受益弱勢民眾8萬9598人次，市府歡迎更多攤商響應捐食材做公益，讓有需要的市民運用。
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