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賴清德現身高雄挺後疫情觀光 「台灣古道令人讚嘆」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
博覽會場另辦創意伴手禮競賽，學生展示設計作品。記者徐白櫻／攝影
博覽會場另辦創意伴手禮競賽，學生展示設計作品。記者徐白櫻／攝影

疫情時代觀光業如何求生存？義守大學觀光餐旅學院今天在高雄展覽館辦「2021旅樂食藝博覽暨國際研討會」，邀請海外學者參與視訊研討。副總統賴清德表示，疫情讓國人選擇留在國內旅遊，他近日邀請多位駐台代表體驗特富野古道，林相豐富令人讚嘆；疫情也讓「台灣」這個品牌比以往更加的突出。

義守大學集合觀光、休閒、餐旅與廚藝四系辦研討會，今天上午，副總統賴清德參加開幕式，另邀請美國南佛羅里達大學智慧觀光專家Cihan Cobanoglu、南韓慶熙大學教授Sangwon Park，以及行政院觀光召集人張景森等人發表意見。

賴清德說，台灣的經濟因為防疫成功，所以整體經濟有不錯表現，據統計，全球觀光旅遊產業約占GDP10.3％、就業人口3.3億人，在後疫情、跨疫情時代，未來觀光跟以前不一樣，未來戴口罩勤洗手、量體溫是新常態，大家可能選擇國內旅遊，不願意搭飛機出國。此外，台灣的IT產業非常強，若運用人工智慧、物聯網還有AR、VR等科技，提供台灣的觀光餐旅產業更安全、便利、舒適的好點子。

賴清德說，最近邀請美國、英國、日本及新加坡等國駐台代表走阿里山特富野古道，大家對古木參天的古道森林浴非常讚嘆，也很喜歡鄒族風味餐，認為他們國家人民也會喜歡；以前台灣觀光產業在國際旅遊競爭的能見度不足，護國神山（台積電）也讓國際更多人看到台灣的了不起，「台灣」這個品牌比以往更加突出。

義守大學指出，「2021旅樂食藝博覽暨國際研討會」舉辦專題論文、創意遊程設計與創意伴手禮競賽，包括青年創業與就業博覽會，提供超過200個就業機會，明後天還有「高雄百年秘境」與「海洋觀光遊憩」等體驗遊程。

義守大學觀光餐旅學院辦「2021旅樂食藝博覽暨國際研討會」，海外學者參與視訊研討。記者徐白櫻／攝影
義守大學觀光餐旅學院辦「2021旅樂食藝博覽暨國際研討會」，海外學者參與視訊研討。記者徐白櫻／攝影
副總統賴清德應參加博覽會，也分享近日走特富野古道的經驗。記者徐白櫻／攝影
副總統賴清德應參加博覽會，也分享近日走特富野古道的經驗。記者徐白櫻／攝影

疫情 賴清德 義守大學

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