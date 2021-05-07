聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖買免稅品回布袋港提貨 蔡易餘立法院提案修法
嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年載客率大幅提升，進出港旅客高達59萬人次，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用；布袋出身的立委蔡易餘提案修法，提供遊客澎湖買免稅品回布袋港提貨的便利性，帶動地方觀光休閒發展
蔡易餘說，因近期國內離島觀光盛行，目前從布袋出發的船班已成為大家前往澎湖的重要途逕，但有許多民眾向他反映，在澎湖購買的免稅商品，不易帶回本島，他提出「提貨區」的想法，希望未來只要在澎湖或外島購買的免稅品，民眾不用直接領取自行攜帶，買完後只要回布袋領貨，方便民眾領取。
蔡易餘指出，他在立法院質詢多次，提出布袋設置提貨區的概念，並已經在立法院提出修法，目前立法院研議中，他認為提供旅客「澎湖購買布袋提貨」的便利服務，讓嘉義海區有發展倉儲業的可能性，也提升遊客在離島旅遊便利性。
台灣港務公司高雄分公司布袋管理處說，為增加招商誘因亮點，將發包興建的旅客服務中心納入「提貨區」規畫；目前澎湖旅遊旺季每天逾3千名旅客進出，凱旋航運公司購置新船「凱旋8號」將投入航線服務，讓布袋港固定航線客船從增為10艘，船位不再一位難求；另往返布袋澎湖貨運船公司有3家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言