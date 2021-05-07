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澎湖買免稅品回布袋港提貨 蔡易餘立法院提案修法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年進出港旅客高達59萬人次，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用。圖／布袋管理處提供
嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年進出港旅客高達59萬人次，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用。圖／布袋管理處提供

嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年載客率大幅提升，進出港旅客高達59萬人次，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用；布袋出身的立委蔡易餘提案修法，提供遊客澎湖買免稅品回布袋港提貨的便利性，帶動地方觀光休閒發展

蔡易餘說，因近期國內離島觀光盛行，目前從布袋出發的船班已成為大家前往澎湖的重要途逕，但有許多民眾向他反映，在澎湖購買的免稅商品，不易帶回本島，他提出「提貨區」的想法，希望未來只要在澎湖或外島購買的免稅品，民眾不用直接領取自行攜帶，買完後只要回布袋領貨，方便民眾領取。

蔡易餘指出，他在立法院質詢多次，提出布袋設置提貨區的概念，並已經在立法院提出修法，目前立法院研議中，他認為提供旅客「澎湖購買布袋提貨」的便利服務，讓嘉義海區有發展倉儲業的可能性，也提升遊客在離島旅遊便利性。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處說，為增加招商誘因亮點，將發包興建的旅客服務中心納入「提貨區」規畫；目前澎湖旅遊旺季每天逾3千名旅客進出，凱旋航運公司購置新船「凱旋8號」將投入航線服務，讓布袋港固定航線客船從增為10艘，船位不再一位難求；另往返布袋澎湖貨運船公司有3家。

嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年進出港旅客高達59萬人次，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用。圖／布袋管理處提供
嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年進出港旅客高達59萬人次，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用。圖／布袋管理處提供

澎湖 立法院

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