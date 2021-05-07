青松樂活公司倒閉勞資爭議調解 資方缺席調解不成立

國內大型蔬果經銷及物流中心嘉義縣青松樂活科技農業公司，上月底驚傳跳票倒閉，董事長呂政諺失聯，經縣府勞青處及檢調介入，資方委託律師發放4月薪水，勞青處上午調解，資方缺席，只有勞方代表到場，調解不成立，勞青處將依勞方申請做歇業認定，確保勞工權益。

勞青處說，青松已發完61名員工4月薪資和應休未休工資，共計235萬1905元。負責人透過app告知，5月仍會有約9名辦公室人員會繼續工作，協助公司處理帳務問題，至5月底預計剩2名財務人員做最後處理，其餘員工5月暫不工作。

55名員工申請調解，上午由勞資調解委員調解，勞工推派3名代表出席，資方缺席，讓勞方失望，擔心拿不到資遣費。員工平均年資約3.1年，平均年齡約40歲，訴求資遣費221萬1062元，以及預告工資101萬2950元，共計322萬4012元。