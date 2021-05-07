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布袋商港建設轉型遊憩港區 建旅客服務中心規畫免稅區

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋商港建設轉型升級遊憩港區，目前澎湖旅遊旺季每天逾3千名旅客進出。圖／布袋管理處提供
布袋商港建設轉型升級遊憩港區，目前澎湖旅遊旺季每天逾3千名旅客進出。圖／布袋管理處提供

海上藍色公路旅遊夯！ 嘉義縣布袋商港擁有到澎湖航程最短優勢，去年新加入全新現代化客輪「雲豹」、「藍鵲」，讓載客率大幅提升，進出港旅客高達59萬人次，較前年成長41%，台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，積極招商，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用，為吸引廠商及遊客，規畫免稅區亮點。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處處長謝診安說，布袋港開發招商雖有土地租金便宜，澎湖旅遊人數增加優勢，但客輪每年營運期間只有4至10月，招商不順利，他主動接洽南仁湖、昇恆昌、統一、星巴克等知名集團，都興趣缺缺。

為增加招商誘因亮點，將發包興建的旅客服務中心納入免稅區規畫，但商品能否比照離島、機場免稅，這部分需修法促成，請布袋出身的立委蔡易餘協助，有免稅區才有招商吸引遊客廠商誘因。

謝診安表示，布袋港發展定位為「環島及離島航運的作業港、兩岸直航港口及兼具觀光及親水性港口」，為達成此目標定位，近5年布袋港不斷精進港埠硬體設施，積極拓展營運效率。

客運部分已完成「小型船渠延建工程」，增加3席客船泊位，有效提升旅客運載量，紓緩旺季人潮；觀光親水遊憩部分，陸續完成「景觀設施及入口意象營造工程」、「專用區 (A1、A2區)公共設施整建工程」及「專用區與周邊區域排水系統及道路工程」，美化港區環境，增加休憩活動空間，吸引人潮前來港區。

目前澎湖旅遊旺季每天逾3千名旅客進出，凱旋航運公司購置新船「凱旋8號」將投入航線服務，讓布袋港固定航線客船從增為10艘，船位不再一位難求；另往返布袋澎湖貨運船公司有3家。

台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用，為吸引廠商及遊客，規畫免稅區亮點。圖／布袋管理處提供
台灣港務公司推動轉型升級遊憩港區，發包興建旅客服務中心，預計明年4月完工啟用，為吸引廠商及遊客，規畫免稅區亮點。圖／布袋管理處提供

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