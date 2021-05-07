聽新聞
test
0:00 / 0:00
旱象嚴重故宮南院景觀湖不乾涸 設計秘訣是這個
國內遭逢半世紀以來最嚴重的旱象，中南部部分水庫快見底，許多溪流湖泊乾涸，嘉義縣故宮南院兩座人工湖水位雖下降，但透過不同高層上下湖水位調節，平時收集雨水回收利用，讓景觀湖美麗如常，讓遊客好奇，「水從那裡來？」
故宮南院說，南院環境設計充分利用雨水，利用建築及敷地設計，平時收集雨水，充分利用雨水回收及湖水，灌溉養護植物，達到經濟省能效果，合乎主體建築基地保水、水資源鑽石級綠建築等指標，以及水資源永續利用。
南院院區約70公頃，包括20公頃博物館區、50公頃景觀園區。其中園區中央水池依照「儲水層工程」，99年整地完成人工湖湖體工程，面積約為13.32公頃，區分上、下湖等不同高層區，中間以至真橋區分「博物館區」與「景觀園區」，因此人工湖具有滯洪、水資源調節利用、水體景觀、生態營造等多重功能。
上湖「至善湖」、下湖「至德湖」在水文功能扮演不同角色，基地水文以區域集匯儲納園區雨水，以及收納地表逕流，基地外結合區域灌溉大排，進行區域內外調節湖水水位高低，以平衡水位高低。
兩座人工湖水文「功能」各有不同，上湖「景觀湖」，主要功能博物館營造視覺景觀，湖體水面高度須維持穩定；下湖「滯洪池」，主要容納降雨逕流及洪峰流量。
下湖四周以礫石灘皂土毯緩坡設計，暫時貯集雨水逕流，上湖為維持常態水岸景觀，保持一定高低水位，區內以「上下湖水循環管道」及「壩體水流重力溢淹」等方式，藉適當調節控制湖水水位高低。
平時可以電能驅動地下管道輸送湖水至上湖，維持上湖湖水於一定水位保持景觀，遇雨季洪水，透過至真橋壩體水位重力差，溢淹至下湖及區域對外排水，藉以維持適度調解上下湖水位高低差穩定性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言