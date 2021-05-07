台南一年為600多隻浪浪找工作 還首創「社區服務犬」

台南市動保處推動工作犬認養已經10年，還與北區振興里長童小芸合作，首度以社區名義認養「台南市里社區服務犬」，負責社區巡邏並與里民互動，還成立「浪浪OL的日常」粉絲頁，目前已有4隻社區犬，成效相當好。

台南市的工作犬除了工廠警衛犬，還有牧場犬、果園犬及魚塭犬，還有警察派出所的波麗士犬，有時也會在工廠或魚塭四周捕捉遊蕩犬，經結紮、植入晶片後，由工廠主人及塭主直接認養。

台南市動保處長吳名彬表示，工作犬是客制化依照民眾需求，在收容的流浪犬中，尋找合適的工作犬，像牧場喜歡凶一點及高大的守衛犬，蛋雞場喜歡腿短可以鑽洞趕老鼠的，還有南化山區果園要會趕獼猴，，台南一年平均認養出去的工作犬有6、7百隻。

台南市動保處除了在兩站動物之家幫忙流浪毛孩找家外，積極推廣「認養小站」已達10間，「認養小站」是結合動物醫院及寵物店等民間資源，讓想認養的民眾可以在住家附近即可以看到可愛的認養動物；另也與家樂福、大遠百等業者合作，在人潮聚集的時間，動保處「認養專車」前往提供現場認養。

動保處表示，民眾從認養小站認養的流浪犬貓，同樣享有相關優惠，包括可獲得「認養流浪犬貓專屬醫護卡」乙張，每年一次免費基礎健康檢查外，認養後各項醫療收費享終生8折優惠並可進行免費醫療諮詢。