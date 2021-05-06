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嘉義縣圖兒童室重新啟用 展出廖繼春、顏水龍真跡

中央社 / 嘉義縣6日電

玉山銀行贊助嘉縣縣政府改造縣立圖書館兒童閱覽室，今天重新啟用，現場展出前輩藝術家廖繼春、顏水龍兩幅「玉山日出」，參觀者原本以為是複製品，發覺是真跡紛紛拍照留念。

玉山銀行贊助嘉義縣政府改造縣立圖書館兒童閱覽室，打造多元舒適閱讀空間，並挹注中、英文圖書2500冊，今天舉辦啟用典禮，玉山銀行董事長黃男州與嘉義縣長翁章梁共同剪綵。

玉山銀行今天特別將收藏在台北總行兩幅價值不菲畫作廖繼春與顏水龍的「玉山日出」，掛在兒童閱覽室展出，到場參觀者原本以為是複製品，負責畫作解說的玉山銀行職員說，「這是真跡」，引起驚呼，紛紛拍照留念。

解說人員表示，廖繼春受到印象畫派中野獸派的影響，用色與構圖都大膽，畫中日出像火焰般噴出；顏水龍以簡約有力的筆法完成日出景象。

玉山銀行表示，原本這兩幅畫作要掛在兒童閱覽室長期展出，但嘉義縣教育處認為不妥，因此在今天展示結束後，將換成複製品。

黃男州表示，玉山銀行與玉山志工基金會西元2007年投入玉山黃金種子計畫，改善偏鄉小學圖書館，第一座圖書館就座落在嘉義縣雙溪國小，目前全台已經有160座玉山圖書館，此次協助嘉義縣圖書館整修，期待能夠嘉惠更多小朋友。

玉山 圖書館 嘉義

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