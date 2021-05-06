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嘉縣兒童閱覽室啟用 阿里山小火車意象吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用。圖／嘉縣府提供
玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用。圖／嘉縣府提供

玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用，伴隨玉山合唱團、新港國小合唱團祝福歌聲，以及梅北國小小夯爐劇團在地戲劇演繹，場面熱鬧。

嘉縣努力推動閱讀風氣，今年國家圖書館「閱讀風貌調查」嘉縣獲得「整體閱讀力躍升城市」第一名。玉山銀行贊助改造兒童閱覽室，挹注中英文童書2500冊，為孩子打造多元學習、舒適自在閱讀空間，營造閱讀氛圍。

阿里山小火車是嘉縣最具代表象徵，玉山團隊在兒童室設計火車圖樣，象徵帶領孩子在閱讀世界不斷成長，像火車載著孩子沿著鐵軌愈爬愈高，在山頂上仰望高聳的神木。

翁章梁感謝玉山銀行興學，他說，圖書館有多少藏書，就有多少作者的知識與智慧在書本裡，接觸書本、培養閱讀習慣可以從中學習別人的知識與經驗，這麼多的知識寶庫，受用無窮。

玉山銀行董事長黃男州說，閱讀習慣養成，需要長期投入資源，創造孩童親近書本的環境，讓孩童從喜歡圖書館、喜歡閱讀到愛上學習及成長，因為閱讀可以開啟智慧，累積知識能夠成為孩童一輩子受用無窮的寶藏。

玉山基金會2007年投入玉山黃金種子計畫，改善偏鄉小學圖書館閱讀環境，從第一所玉山圖書館坐落嘉縣雙溪國小，到目前在全台已有160所玉山圖書館。

玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用。圖／嘉縣府提供
玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用。圖／嘉縣府提供
玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用。圖／嘉縣府提供
玉山銀行將阿里山神木群與小火車意象，帶入嘉義縣室內圖書館，上午在縣長翁章梁及玉山銀行董事長黃男州見證下，縣圖書館兒童閱讀室啟用。圖／嘉縣府提供

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