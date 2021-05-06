台南安北路段傳死亡車禍 警方規畫路口安全大執法
台南市25歲黃姓男子前天下午5時騎乘機車，行經安平區安北路段時，疑未注意車前狀況，不慎撞上過斑馬線的68歲吳姓婦人，吳婦送醫後傷重不治，黃酒測值為零，警方釐清事故原因外，規畫路口安全大執法，並將汽、機車不停讓行人等列入執行重點。
據統計，交通事故約有六成發生在路口；行人事故也是近四成發生在路口，行人在路口事故肇因以車輛「未注意車前狀況」、車輛「搶越行人穿越道」及行人「未依規定行走行人穿越道」為主。
前天下午5時，安平區安北路段路口發生一起車禍意外，25歲黃姓男子騎乘機車，行經安平區安北路段時，不慎撞上過斑馬線的68歲吳姓婦人，吳婦經送醫後傷重不治。
台南市警四分局為維護路口安全，昨天利用社區治安座談會、老人供餐地點及學校集會等場合加強交通安全宣導外，規畫路口安全大執法。
警方指出，路口安全大執法四大重點，包括一、汽、機車不停讓行人；二、車輛轉向不暫停讓行人優先通行；三、汽、機車闖紅燈及紅燈右轉；四、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。
警方強調，執法不是目的，目的是提醒駕駛人行經路口慢、看、停，務必禮讓行人優先通行，另行人在路上也應依照標誌、標線、號誌指示行走，共同維護路口安全與秩序。
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