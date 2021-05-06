曾文水庫蓄水跌破8% 台南抗旱整備演練「做最壞打算」

台南水情燈號2月25日轉為橙燈，市府除全力執行各項節水措施，今天召集經濟部水利署南區水資源局、台水公司第六區管理處、工研院等相關單位在柳營科技工業區辦理抗旱整備演練，模擬停水廣播緊急送水及建置臨時取水點等三情境，市長黃偉哲指示各單位務必超前部屬做好準備，呼籲全體市民共體時艱，一同抗旱。

黃偉哲表示，辦理抗旱節水演練的用意，主要是提前做壓力測試，提醒市民和所有單位的同仁，若真的面臨大旱時該怎麼做，尤其在面對曾文水庫蓄水量已降到7.9%，市府得先做最壞的打算。

黃偉哲強調，台南市最高的指導原則就是盡量避免進入供五停二，避免行政上的諸多不便，盡力把有限的水源做最長限度的利用。

黃偉哲指出，台南市的用水量，民生加上經濟用水一天約為97萬噸，目前已降到90萬噸，一天節省約7萬噸，此外，再生水的使用以及其他汙水處理廠處理過的水的使用率也在增加；市府面對水情嚴峻，除抗旱井的準備外，更會全力和自來水公司跟水資源局配合，做好水源節流的措施，也要感謝洗車、游泳池、三溫暖等業者的共體時艱，市府會用最大的努力做好配套，同時也希望老天能夠天降甘霖，開源解旱象。

經發局表示，今日的演練為模擬旱災中央應變中心發布台南水情進入紅燈，進入分區供水階段等各種停水情境，一發現問題就加以改善，比如位於管線末端且地勢較高地區自來水恢復時間較慢，區公所、里長等單位請應變中心通知自來水公司協調調度水車及建置臨時取水站支援用水，避免民眾久候，並維持取水排隊秩序。