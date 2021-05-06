6旬翁住「斷垣殘壁」無窗戶睡地板 愛心團體伸援手修繕

未婚獨居台南鹽水66歲的王阿公，早年因罹患蜂窩性組織炎傷及腦神經，入住機構安養，經過漫長復健，行動與表達能力逐漸恢復，便返回老家居住。但最近訪視人員發現阿公的家已成斷垣殘壁，不僅屋頂漏水、無水電，也因無遮蔽門窗，每逢下雨時，阿公鋪在地上的床墊就會全溼，根本無法入眠，處境艱困。

華山基金會鹽水愛心天使站積極媒合愛心單位及各方善心人士協助修繕，今上午起動工，展開第一期的「建家計畫」，希望幫助阿公早日有個安穩的家。

今天修繕連結眾多愛心團體，有華山基金會義工團隊、耶穌基督後期聖徒教會等一同協助，讓建家工程得以順利進行。一開始先進行大掃除、整理廢棄物，並且由鹽水區公所調度車輛協助垃圾清運，接著再透過關廟區銘展興工程行的專業師傅，逐步為阿公修繕房屋。