影／開發LINE做智慧環控農業 嘉大青年團隊獲40萬補助

嘉義市政府日前舉辦「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，鼓勵青年返鄉創業，經66個團隊角逐，評選出10團隊補助15到40萬，其中「志在嘉鄉、投筆從農」楊舒宇團隊智慧農業科技服務，要用平易價格幫助農民智慧栽培，嘉義阿榮師啤酒鴨「宅配管理」，分獲創業組及經營模式優化首獎，都可獲40萬元補助金。

「我們要做出務實智慧農業！」27歲的楊舒宇說，團隊成員陳嘉偉、葉俊麟、王建宇 來自嘉大生機系和企管系，過去在農場實習或承辦農委會專案，發現台灣智慧農業、環控設備，多數仰賴外國系統，農民搭建溫室後，無論採用以色列、荷蘭進口系統，價格都不便宜，團隊成員決定「大膽嘗試自己做！」

楊舒宇指出，團隊成員自己寫程式，結合最常用的LINE系統，將科技智慧農業融入農民生活，簡單的說就是，過去你要LINE小孩 請他去澆水，現在透過LINE 自做農場環控管理、智慧栽培，價格大概只需國外系統的一半，甚至更低。

嘉義市長黃敏惠表示，許多年輕人懷抱創業夢想，卻受限資金關卡，市府推動青年創業補助計畫，不僅是貸款、補助，也提供專業團隊輔導陪伴，妻讓更多人看見嘉義市產業新力量。

嘉義市建設處表示，嘉義市周邊環繞廣大農地，楊舒宇團隊「智慧農業」創業想法，符合本次活動理念，也符合嘉義市推動智慧城市方向。