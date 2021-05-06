台南警方辦「就愛母親健康」活動 提醒警關心母親健康

台南市永康警分局下午舉辦「就愛母親健康」專題講座，希望提升女性員警及關懷同仁母親的身體健康。

分局邀請市立安南醫院健康檢查中心經理尤艷玲，講授女性健康檢查及日常保健的重要性，希望每位同仁都能關心自己和母親的身體健康。

尤艷玲表示，昂貴的檢查不一定是自己需要的檢查，透過不同健檢項目，從各項數據中了解自己的身體健康狀況或解讀身體的健康密碼，能預防各類疾病的發生，尤其改善生活習慣，如果能提早改變不良的生活習慣或發現疾病及早治療，日後就不會有病痛纏身。