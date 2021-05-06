台南警方辦「就愛母親健康」活動 提醒警關心母親健康
台南市永康警分局下午舉辦「就愛母親健康」專題講座，希望提升女性員警及關懷同仁母親的身體健康。
分局邀請市立安南醫院健康檢查中心經理尤艷玲，講授女性健康檢查及日常保健的重要性，希望每位同仁都能關心自己和母親的身體健康。
尤艷玲表示，昂貴的檢查不一定是自己需要的檢查，透過不同健檢項目，從各項數據中了解自己的身體健康狀況或解讀身體的健康密碼，能預防各類疾病的發生，尤其改善生活習慣，如果能提早改變不良的生活習慣或發現疾病及早治療，日後就不會有病痛纏身。
分局長呂世明表示，平常大家習慣忙於工作和家庭，隨著生活型態改變及壓力日漸增加，常疏於健康管理，因而致各種文明病發生。其實健康檢查就好比車子定期進廠保養一樣，目的就是為預防車子上路時故障而做好事先預防；請大家工作之餘要照顧自己和家人健康，「這個星期日就是母親節，記得關心媽媽的健康，也要撥空給媽媽愛的擁抱，祝大家母親節快樂、家庭幸福美滿」。
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