台南水情嚴峻 黃偉哲：避免供五停二是最高原則

台南水情嚴峻，曾文水庫蓄水率跌破8%，南化水庫也只剩17%，台南市政府今天在柳營科工區進行旱災整備演練，台南市長黃偉哲表示，台南市最高指導原則就是儘量避免供五停二。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，柳營科技工業區旱災整備演練是因應當前旱象，曾文水庫蓄水率跌破8%，不得不做最壞打算。

他表示，以往台南市用水量一天是97萬公噸，如今降到90萬公噸，節水7萬公噸；此外，再生水及污水處理廠處理過的水也已增加。因此，台南除準備抗旱井，也要藉由演練進行壓力測試，檢測節水能做到什麼程度。

黃偉哲說，不論如何節水，有些地方還是不能節水，包括醫院及工業區重要製程；台南若進入供五停二，將造成行政上諸多不便，舉凡工業區用水、民生用水等，即使想以再生水替代，但再生水不會直接進入自來水管線，必須用車去載。

他表示，消防車或環保局、工務局車輛載水，都要耗費很大成本，所以台南市最高指導原則就是儘量避免供五停二，大家將有限水源做最有效的利用。