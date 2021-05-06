紅火蟻現蹤？西螺公所澄清：是熱帶火蟻勿擾蟻窩

雲林西螺大橋高灘地日前傳出紅火蟻現蹤，西螺鎮公所隨即通報雲林縣動植物防疫所前往現勘，防疫所技正鄭安國今天表示，經實勘確認蟻種為「熱帶火蟻」，非外來種「南美洲紅火蟻」，毒性及攻擊性較低；由於該區為民眾活動空間，已建議鎮公所施用環境藥物防治，呼籲民眾勿刻意擾動蟻窩，與生物和平共處即無危險之虞。

西螺鎮長鄭玲惠表示，大橋高灘地自2003年起，由第四河川局委託西螺鎮公所維護管理東側河川地，當時因占耕戶多且無名冊，加上受限經費、與原耕作戶協調溝通困難等，綠美化工程延宕至2017年才執行，經整地完畢後塑造為多功能草地，現為民眾常去的休閒空間。

公所人員指出，日前疑因有民眾在高灘地踩踏到蟻窩而遭叮咬，加上無法自行確認蟻種，前天向公所通報後，由動植物防疫所人員一同現勘，經確認為分布在中南部的熱帶火蟻。

據了解，當地偶會出現熱帶火蟻，蟻窩多存在高灘地底下，此次會現蹤除人為因素，研判也和今年雨水少，及前陣子零星降雨有關。鄭玲惠說，目前西螺鎮公所清潔隊已完成防治藥劑投放，農經課也將加強高灘地巡視密度。

防疫所說明，熱帶火蟻兵蟻頭部比例較大，威脅性小，較不會引起過敏性傷害；不過南美洲紅火蟻如果受到干擾，蟻群會攻擊入侵者，其蟻酸中的毒蛋白輕則出現灼熱疼痛、過敏或休克等症狀，重者恐致死。

防疫所表示，一般人因分不出蟻種，易錯認熱帶火蟻就是南美洲紅火蟻，事實上大甲溪以南沒有南美洲紅火蟻；而防治熱帶火蟻分為田間採農業用藥，但實際案例少會發生，西螺大橋高灘地因是民眾活動地點，因此建議採用毒性低、殘留較短的環境用藥。