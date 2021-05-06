三地集團搶攻綠能 投資台南將軍七股漁電共生案

三地集團全力發展綠能產業，投資台南將軍、七股的漁電共生案，投資案預定民國111年完工營運，年發電量約3億度，每年減碳13.9萬公噸，等同360座大安森林公園每年碳吸收量。

三地集團發展綠能產業，位於台南將軍、七股一帶的漁電共生案場，已由三地集團創辦人鍾嘉村投資入主開發。

三地集團旗下的北基國際，全力發展綠能光電產業，除日前進軍電動車充電樁市場外，這次三地集團在台南將軍、七股沿海一帶養殖漁塭的漁電共生案，若轉由北基國際投資運作，依光電廠施工期程推估，光電部分預估最快可於111年開始營運及獲利。

三地集團在台南將軍、七股沿海一帶養殖漁塭發展漁電共生光電廠投資，建置總面積約330公頃，總裝置容量235 MW，此案將使三地集團成為全台最大漁電共生太陽光電場域。

三地集團表示，預定明年底前正式運轉供應電力，估計年發電量約3億度，若全部直接銷售台電，可提供約7萬戶家庭全年用電，每年更有13.9萬公噸減碳效益，等同360座大安森林公園每年碳吸收量。依三地集團推算，3億度電營收可達新台幣14.1億元。